Dopo la fine di Temptation Island, oltre ad alcune coppie scoppiate è finita anche l’amicizia tra due protagonisti? Nel corso dei 21 giorni nel villaggio in Sardegna, Lorenzo Amoruso e Andrea Battistelli sono riusciti a stringere una bella amicizia. Lorenzo si è trasformato in una saggia guida, anche per via della differente età rispetto al giovane e più inesperto Andrea. Eppure qualcosa in questi giorni sembra essere cambiato tra i due, dopo le confidenze e il supporto morale.

Temptation Island, Lorenzo Amoruso e Andrea Battistelli: amicizia finita?

Una serie di indizi andrebbe ad alimentare il dubbio sull’amicizia ormai giunta al capolinea tra Lorenzo Amoruso e Andrea Battistelli, entrati a Temptation Island con le relative compagne, Manila Nazzaro e Anna Boschetti. E la presunta causa sarebbe proprio da rintracciare nella decisione di Andrea di tornare sui suoi passi, nonostante la grande delusione, e restare al fianco della compagna Anna, ribattezzata da Lorenzo “burattinaia”.

Dopo l’esperienza a Temptation Island, Lorenzo Amoruso, intervistato dal Magazine di Uomini e Donne aveva espresso la sua opinione sulla coppia formata da Andrea e Anna, uscita unita dal villaggio del programma. Ed ovviamente non erano mancate critiche pesanti proprio alla compagna del suo amico.

E così, se Anna ha deciso di non cliccare su “Segui” nei confronti di Lorenzo, lo stesso ha fatto anche il giovane compagno Andrea, contro ogni aspettativa: una semplice dimenticanza o il ragazzo si sarebbe lasciato influenzare dalla scelta della sua Anna?

A decifrare l’indizio social che alimenta ora il gossip è stato il sito DonnaPop che ha notato il mancato “Segui” da parte di Battistelli nei confronti dell’ex calciatore:

Dalle nostre ricerche, risulta che Lorenzo abbia iniziato sin da subito a seguire il profilo di Battistelli, ma lo scambio non è mai avvenuto. Andrea infatti non ha iniziato a seguire Lorenzo, che coerentemente non aveva seguito, però, la fidanzata Anna. Sarà questo uno dei motivi?

Domanda alla quale, a questo punto, potrebbero rispondere solo i due diretti interessati.