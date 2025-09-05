Temptation Island, lo Speciale: emergono nuovi dettagli

Temptation Island, in arrivo uno speciale: ecco quando sarà registrato

Temptation Island è pronto a tornare con una puntata speciale dedicata alle coppie protagoniste dell’ultima edizione. A distanza di alcune settimane dalla messa in onda dell’ultima puntata, Canale 5 ha confermato che il reality dei sentimenti avrà un appuntamento extra per raccontare cosa è accaduto ai partecipanti una volta finito il loro percorso davanti alle telecamere.

Quella appena conclusa è stata un’edizione particolarmente fortunata: il programma condotto da Filippo Bisciglia ha registrato ascolti altissimi, puntata dopo puntata, tanto che Mediaset ha deciso di prolungarne la durata con due episodi aggiuntivi. L’interesse del pubblico nei confronti delle sette coppie in gioco è stato costante, e ora cresce la curiosità su come siano evolute le loro storie una volta terminata l’esperienza in villaggio.

Arriva lo Speciale di Temptation Island

Proprio per questo motivo, è stato annunciato uno speciale in prima serata, che ci aggiornerà sulla situazione attuale dei protagonisti. Sarà un’occasione per scoprire chi ha deciso di riprovarci, chi ha confermato la rottura e se ci sono stati colpi di scena inaspettati.

I dettagli in più di Lorenzo Pugnaloni

A fornire qualche dettaglio in più sulla registrazione è stato Lorenzo Pugnaloni. Secondo quanto rivelato dall’esperto di gossip, le riprese dello speciale si terranno la prossima settimana a Roma. Parteciperanno tutte e 7 le coppie protagoniste, anche se ogni coppia verrà convocata in momenti separati.

Al momento non è ancora chiaro se lo scenario sarà quello del classico “un mese dopo” o se verrà utilizzato lo studio di Uomini e Donne.

Per quanto riguarda la data di messa in onda, non ci sono ancora conferme ufficiali. I fan del programma, intanto, restano in attesa di sapere quali coppie sono riuscite a superare le difficoltà e quali, invece, hanno preso strade diverse. L’appuntamento si preannuncia imperdibile.