Temptation Island: le anticipazioni finali di tutte le coppie

Che fine hanno fatto tutte le altre coppie di Temptation Island?

Alessio e Sonia, Angelo e Maria Concetta, Antonio e Valentina: anticipazioni delle coppie di Temptation Island E Poi E Poi

Questa sera andrà in onda l’ultima puntata di Temptation Island E Poi E Poi, che segna la conclusione di questa stagione dedicata ai sentimenti. Filippo Bisciglia accoglierà le ultime tre coppie rimaste nel programma: Antonio Panico e Valentina Riccio, Angelo Scarpata e Maria Concetta Schembri, oltre ad Alessio Loparco e Sonia Mattalia.

CLICCA QUI PER UN COLPO DI SCENA CLAMOROSO TRA SIMONE E SONIA B

Antonio e Valentina

Secondo le anticipazioni diffuse da Dagospia, Antonio e Valentina hanno trascorso l’estate insieme e sembrano più convinti che mai del loro futuro insieme. Tanto che nel programma arriverà il loro cantante preferito per una sorpresa speciale prima delle nozze: “L’ultima volta che li abbiamo visti erano felici dopo la proposta di matrimonio e quel ‘M’ vuò spusà?’ capace di scatenare orde di meme. Li troviamo insieme davanti a Filippo Bisciglia. Felici e alle prese con i preparativi di nozze e, in particolare, la scelta delle bomboniere. Il loro amore va a gonfie vele e a coronare la loro felicità arriverà pure Sal Da Vinci a cantare per loro“.

Angelo e Maria Concetta, cos’è successo

La situazione invece è molto diversa per Angelo e Maria Concetta, che non stanno più insieme. Nei due mesi successivi, Angelo si è divertito e sembra aver frequentato altre ragazze. Nonostante le lacrime di lui, Maria Concetta ha scelto di chiudere definitivamente la relazione: “Non è finita bene per Angelo ‘il toporatto’ e Maria Concetta. Lui entra da solo, è disperato perché lei non lo vuole più, frigna e si dispera per la fine della relazione. A tumularlo definitivamente è l’ex fidanzata che rivela come, in realtà, lui si sia goduto l’estate in compagnia di altre pulzelle. Le loro strade si dividono. Ci auguriamo per sempre“.

Alessio e Sonia

Infine, Alessio e Sonia, dopo una serie di falò, avevano lasciato *Temptation Island* separati, ma sono tornati insieme a Temptation Island E Poi: “Ci siamo ritrovati e ci auguriamo di essere sereni, questo percorso ci è servito molto”. I due, entrambi avvocati, sono ancora una coppia, ma hanno deciso di cambiare strada: “Ritorno di fiamma per gli (ex) avvocati Sonia e Alessio. Entrano felici insieme, si accomodano e mostrano un video della loro estate: sono tornati sul luogo del delitto, in Calabria, dove si sono mollati, ripresi, hanno chiesto un numero spropositato di falò, costringendo il povero Filippo Bisciglia a macinare chilometri tra un villaggio e l’altro. Adesso dicono di essere felici, ma per loro c’è una novità: dopo la decisione di Alessio di mollare la professione legale, adesso anche Sonia annuncia l’addio al foro. Cosa faranno in futuro? Ah, saperlo…”

Qualcuno pensa che Sonia potrebbe tornare a esercitare la professione di avvocato e magari la rivedremo al Trono Over.