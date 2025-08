Temptation Island: la verità sulla telefonata tra Rosario e il tentatore

Qual è la verità sulla telefonata a Temptation Island tra Rosario e il tentatore? Emergono nuovi dettagli.

Temptation Island: la verità sulla telefonata tra Rosario, Lucia e il tentatore Andrea

Nella settima puntata di Temptation Island, abbiamo assistito al confronto tra Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo. I due, dopo il falò di confronto con Filippo Bisciglia, hanno scelto di dare una seconda possibilità alla loro relazione. Tuttavia, proprio in quel momento, è arrivata una notizia inaspettata che ha rimesso tutto in discussione.

Il tentatore Andrea, che aveva creato un forte legame con Lucia durante il programma, ha inviato un videomessaggio a Rosario. In questo filmato, ha rivelato che lui e Lucia si sarebbero incontrati di nuovo, dopo la fine delle registrazioni. A quel punto Rosario ha chiesto un confronto diretto, ma la telefonata andata in onda tra i due è stata trasmessa senza audio, lasciando il pubblico con molte domande.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationislandita)



Nelle ultime ore, però, sono emerse nuove indiscrezioni su ciò che si sono detti durante quella chiamata. Secondo Biagio D’Anelli, la ragazza (beccata successivamente con altri due tentatori) e il tentatore avrebbero trascorso insieme due giorni a Rimini, in gran segreto.

“Lucia e Andrea sono stati insieme due giorni a Rimini, ecco cos’hanno fatto”

Nel videomessaggio mostrato da Filippo Bisciglia, Andrea ha raccontato che lui e Lucia si sono dati appuntamento in una città “neutra”, non appartenente né a lui né a lei, per non destare sospetti. Secondo quanto riportato da D’Anelli, durante quei due giorni a Rimini ci sarebbero stati momenti molto intimi, tra baci e coccole. L’opinionista ha anche raccontato alcuni dettagli della famosa telefonata silenziata:

“Ora parliamo della telefonata proibita di Temptation Island, trasmessa priva di audio, dove noi siamo rimasti a bocca aperta sperando di capire qualcosa dal labiale. Fermi tutti, oggi voglio raccontarvi quello che si sono detti, per filo e per segno davanti agli occhi di Lucia, che era incredula e ne voleva parlare a casa. Sono riuscito a farmi raccontare cosa ha detto il tentatore a Rosario nella chiamata che ci hanno privato di ascoltare. In pratica Andrea ha detto a Rosario che quando lei diceva di essere a Modena era con lui. Mi è stato riferito da persone certissime. Lei ha detto al fidanzato ‘sono a Modena a cena con amiche’ e invece accanto a lei c’era Andrea. Tra Lucia e Andrea tanto love, baci, coccole e carezze, anche questo è stato detto nella chiamata. Ma la cosa incredibile è che Lucia e Andrea sono stati due giorni a Rimini, è questa la città neutra dove si sono visti”.

Anche Lorenzo Pugnaloni ha riportato altre indiscrezioni sul contenuto della telefonata tra Rosario e Andrea, parlando di un rapporto ben più intenso tra Lucia e il suo ex tentatore.

“La telefonata tra Andrea e Rosario: ‘Non solo abbracci con Lucia’”

Secondo Pugnaloni, Rosario avrebbe contattato Andrea per chiedere chiarimenti su ciò che è accaduto dopo il programma. Il tentatore, a quanto pare, ha confermato che ci sono stati diversi incontri tra lui e Lucia, non limitati ad abbracci o semplici uscite.

“Rosario ha cercato Andrea per ottenere chiarimenti sulle bugie e le menzogne di Lucia, chiedendo particolari e informazioni sul tempo trascorso tra i due al di fuori del programma (relativo a diverse uscite che hanno avuto – che non si sarebbero limitate ad abbracci), post Temptation Island. Andrea ha risposto senza filtri, ma entrambi hanno concordato in un ‘sodalizio estremo’ di mantenere riservati alcuni dettagli emersi nella conversazione. Quello che è certo è che quella chiamata è stata l’unica tra i due: nessun altro contatto successivo, almeno per ora”.