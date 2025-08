Temptation Island, la telefonata di Rosario al tentatore: spunta la verità

Il mistero attorno alla famosa telefonata tra Rosario, uno dei protagonisti di Temptation Island 2025, e Andrea Marinelli, tentatore che si è avvicinato a Lucia Ilardo durante il programma, inizia finalmente a svelarsi (lei nel frattempo è stata beccata con altri tentatori fuori, qui i video). A far emergere nuovi dettagli è stata la newsletter di Lorenzo Pugnaloni, fonte sempre molto informata sui retroscena dei reality.

Secondo quanto riportato, Rosario avrebbe contattato Andrea una volta terminato il programma per chiedergli chiarimenti su alcuni comportamenti di Lucia, sua ex fidanzata. Il motivo della chiamata? Scoprire la verità su quanto accaduto tra i due lontano dalle telecamere, in particolare dopo la fine del percorso a Temptation Island. Rosario, insospettito dalle parole e dagli atteggiamenti di Lucia, avrebbe voluto capire se davvero ci fosse stato qualcosa di più tra lei e Andrea rispetto a quanto dichiarato pubblicamente.

Dalla telefonata sarebbe emersa una conversazione piuttosto diretta, durante la quale Andrea avrebbe risposto apertamente alle domande di Rosario. I due avrebbero anche parlato di alcune uscite avvenute fuori dal programma, incontri che, a quanto pare, non si sarebbero limitati ai semplici abbracci. Tuttavia, entrambi avrebbero deciso di comune accordo di non rendere pubblici tutti i dettagli emersi in quella chiacchierata, scegliendo di proteggere una parte della verità con quello che è stato definito un vero e proprio “patto di riservatezza”.

Ad oggi, quella telefonata rappresenta l’unico contatto tra Rosario e Andrea. Non ci sarebbero stati altri scambi, né telefonici né di persona. Almeno per il momento.

La curiosità dei fan intorno al triangolo Rosario-Lucia-Andrea continua a crescere, e sui social si rincorrono le teorie. Il pubblico, ancora molto coinvolto dalla dinamica vissuta all’interno del villaggio, spera di scoprire se emergeranno ulteriori sviluppi. Intanto, i diretti interessati mantengono un profilo basso e non sembrano intenzionati a rompere il silenzio. Ma si sa: a Temptation Island, la verità viene spesso a galla col tempo.

