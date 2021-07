Temptation Island, Jessica: spuntano i commenti choc sugli ex protagonisti, da “cessa” a “crepa”

Dopo aver a lungo commentato le gesta dei protagonisti delle passate edizioni di Temptation Island, adesso tocca a Jessica Mascheroni dover fare i conti con le esternazioni sul suo conto da parte degli utenti dei social. In passato però, la giovane non è stata particolarmente clemente ed ora spuntano i suoi commenti destinati a far discutere.

Temptation Island, Jessica e i commenti choc dal passato

Dal passato più o meno recente di Jessica di Temptation Island spuntano i suoi commenti nei confronti di ex protagonisti dello stesso programma al quale quest’anno ha preso parte. Nilufar Addati, Lara Zorzetto e Michael De Giorgio sono stati i più attaccati.

Ma l’attuale concorrente ha avuto da ridire anche su Francesco Chiofalo, Francesca Baroni, Alessio Bruno e Ruben Invernizzi. Il blog di IsaeChia ha provveduto a compiere una raccolta con le “migliori” uscite della Mascheroni nelle quali non mancano attacchi durissimi a suon di “cessa” nei confronti delle ex protagoniste oggi influencer e persino un “crepa” vergognoso ma anche “cagna” ed altre frasi choc che evidenziano la poca solidarietà femminile.

Jessica ha avuto da ridire anche su personaggi celebri come Diletta Leotta e Federica Nargi, ed anche in questi casi i suoi commenti sono stati tutt’altro che carichi di complimenti.