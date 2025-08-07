Temptation Island, Jenny, accuse shock contro Tony: “Hai 45 anni e scrivi alle 17enni”

Accuse shock di Jenny di Temptation Island a Tony, cos’è successo.

Jenny Guardiano risponde duramente a Tony Renda dopo l’intervista: “Mi hai augurato di morire”

Dopo le recenti dichiarazioni di Tony Renda a Fanpage, Jenny Guardiano ha deciso di replicare con un lungo e sentito sfogo pubblicato sui social. L’ex protagonista di Temptation Island non ha gradito le parole dell’ex compagno, che ha parlato della loro relazione e dei motivi della rottura.

L’intervista di Tony

Nell’intervista, Renda aveva dichiarato di aver provato a cambiare per il bene della relazione, ma senza successo: “Ho fatto cambiamenti importanti, anche se potevo fare di più, ma tutto quello che facevo era inutile, non le interessavano più. Lei non era più felice con me. Ho pensato che la cosa più giusta, anche se mi ha fatto male, era lasciarla andare per la sua strada. Non riuscivo più a renderla felice. Lei è una persona molto sensibile e giovane. La giustifico. Non è determinata nelle sue cose, si fa influenzare tanto da chi la circonda. Io sono convinto che qualcuno le abbia messo una pulce in testa. L’amore era forte, eravamo insieme da 7 anni, e il cambio di direzione da parte sua, secondo me, è stato dettato da terzi.”

La risposta spiazzante di Jenny

Parole che non sono passate inosservate, soprattutto perché – come sottolinea Jenny – non sarebbe la prima volta che lui la nomina pubblicamente. Lei ha quindi deciso di rompere il silenzio con un messaggio molto diretto:

“Sono sinceramente stanca di questa situazione. Siamo arrivati alla terza intervista in cui parli di me. Dici che sono cambiata, che sono diventata una delusione di donna. A volte, bisognerebbe avere le pa\*le di essere uomo e dire: ‘Ho fatto pietà: l’ho lasciata nel giorno più brutto della sua vita, l’ho buttata fuori di casa, le ho fatto i sacchi dei vestiti, suo padre non c’era più e ho fatto bordello quel giorno, le ho fatto fare un incidente stradale e le ho detto che doveva morire come suo padre…’.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jenny Guardiano (@jennyguardiano)

“Hai 45 annni e scrivi alle 17enni”

Il suo sfogo prosegue poi con un’accusa molto pesante riguardo i comportamenti di Tony: “Tu, che hai 45 anni, dovresti farti una famiglia e rapportarti con le donne della tua età e smettere di scrivere messaggi alle 17enni. Dovresti costruirti la tua eredità, una pensione dignitosa, svegliati e trovati un lavoro!”.

Jenny ha poi continuato, spiegando come ha ricostruito la sua vita lontano dall’ex: “Jenny non è cambiata, come rilasci tu nelle interviste. Jenny ha ripreso la sua vita nelle mani e scusa se ad oggi mi sono rifatta una vita, ho girato il mondo, ho cambiato città, ho vissuto per mesi all’estero e ho trovato un lavoro. ‘Se ti vesti in quel modo ti violentano, se esci di casa ti fanno a pezzetti, se vai con la macchina fai un incidente stradale, quell’aereo cadrà, ti deruberanno’. Ho smesso di credere a queste stron\*ate. Mi dispiace essere l’argomento principale della tua vita, si vede che non mi hai superata. Peccato! Io ho già fatto tante cose nella mia vita e mi farò anche quella famiglia che tanto mi merito, non ti preoccupare. Non mentire a te stesso, fai un percorso psicologico importante.”

Lo scontro tra i due ex di Temptation Island continua quindi anche fuori dai riflettori del programma, con toni accesi e accuse reciproche. Resta da vedere se ci sarà una risposta ufficiale da parte di Tony Renda o se la questione verrà chiusa qui.