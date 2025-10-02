Ex protagonista di Temptation Island è incinta: l’annuncio (VIDEO)

E’ incinta un’ex protagonista di Temptation Island: ecco chi.

Ex protagonista di Temptation Island incinta: “Abbiamo deciso di condividere con voi la gioia più grande!”

Nel corso degli anni, Temptation Island ha visto passare numerose coppie, alcune delle quali sono riuscite a superare non solo le difficoltà del reality ma anche le sfide della vita insieme. Altre invece hanno dovuto dire addio, incapaci di resistere alle prove del programma e a quelle della quotidianità.

Tra queste storie c’è quella di Valeria Vassallo. Valeria ha partecipato alla terza edizione di Temptation Island insieme all’allora fidanzato Roberto Ranieri. Dopo sette anni di relazione, la loro storia sembrava essersi incagliata nella routine e l’esperienza nel villaggio ha dimostrato che non erano più fatti l’uno per l’altra.

Roberto si era lasciato tentare da Melissa Castagnoli, con cui aveva anche scambiato un bacio. Lui avrebbe voluto uscire dal programma insieme a lei, ma Melissa non la pensava allo stesso modo, e alla fine la relazione con Valeria si è conclusa.

Dopo questa esperienza, Valeria ha provato a trovare nuova compagnia a Uomini e Donne, corteggiando il tronista siciliano Nicolò Brigante, che però ha scelto un’altra, Virginia Stablum.

Il nuovo amore con Vincenzo Varrica

Dopo un periodo di pausa, Valeria ha trovato finalmente l’amore accanto a Vincenzo Varrica, coach e manager nel mondo del calcio. I due stanno insieme da qualche anno e convivono dal 2020.

Una relazione solida ma riservata: preferiscono condividere con i follower solo alcuni momenti speciali, mantenendo la loro vita privata lontana dai riflettori.

Lei adesso in dolce attesa, l’annuncio – VIDEO

Ora arriva una bellissima notizia: Valeria è incinta del loro primo figlio. L’annuncio è arrivato tramite un video su Instagram, accompagnato da una didascalia che dice tutto: “Mamma mia… che sorpresa! Da un semplice brindisi… a un annuncio col botto! Tra un sorriso e un brindisi, abbiamo deciso di condividere con voi la gioia più grande… Un cuore in più che batte con noi. E tra scarpette e ecografie… il nostro cuore esplode d’amore. Stay tuned… la famiglia si allarga.”

