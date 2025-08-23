Temptation Island, il motivo bizzarro del perchè non c’è stata una seconda edizione

Ecco perché non ci sarà una seconda edizione di Temptation Island quest’anno: il motivo è esilarante

Sembrava tutto pronto per una seconda edizione di Temptation Island nel 2025, magari in autunno, com’era stato vociferato da vari esperti di gossip. E invece no. Il programma dei falò e delle tentazioni non tornerà a settembre. Ma il motivo ha dell’incredibile.

A raccontarlo è stata proprio Deianira Marzano nelle sue storie Instagram, riportando una segnalazione arrivata da una persona che ha soggiornato nel famoso resort calabrese dove viene registrato il programma.

“Non ci sarà la seconda edizione perchè il resort era tutto prenotato”

“Ciao Deia, ho soggiornato nel resort dove hanno registrato T.I. e mi hanno confermato che doveva esserci un’edizione autunnale (come avevate detto tu o Amedeo); ma non ci sarà perché avevano già ricevuto diverse prenotazioni e non volevano disdire. Per questo Maria ha già prenotato per l’anno prossimo, sempre qui in Calabria, il resort sia a giugno che a settembre, quindi doppia edizione”.

Insomma, altro che problemi editoriali: semplicemente non c’erano più camere disponibili! Il resort era già stato prenotato da normali turisti e la produzione, a quanto pare, ha preferito non disdire tutto all’ultimo.

Doppia edizione già confermata per l’anno prossimo

La buona notizia? Il 2026 sarà con ogni probabilità l’anno di una doppia dose di Temptation Island. Maria De Filippi ha già bloccato la location per due periodi: uno a giugno e uno a settembre. Quindi il prossimo anno le coppie scoppieranno (forse) due volte.

Nel frattempo, i fan dovranno accontentarsi delle repliche… o dell’imminente speciale/spin off che racconterà tutte le storie ad oggi dei protagonisti della recentissima passata edizione, clicca qui per saperne di più.