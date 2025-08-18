Temptation Island, i genitori di Alessio fanno un appello: “E’ sparito!”

I genitori di Alessio di Temptation Island fanno un appello: “E’ sparito!”, cos’è successo?

Alessio Loparco, l’appello dei genitori del protagonista di Temptation Island: “Scomparso da 7 mesi, vogliamo solo sapere se stai bene”

Alessio Loparco è stato uno dei volti più discussi della recente edizione di Temptation Island, il reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Tra meme virali e momenti iconici, il suo nome ha rapidamente conquistato l’attenzione del pubblico. Tuttavia, dietro la notorietà televisiva, si nasconde una situazione familiare delicata.

I genitori di Alessio, Rosa e Pietro, hanno lanciato un appello pubblico tramite le pagine del settimanale Oggi, raccontando che da oltre sette mesi non hanno più alcun contatto con lui. Un allontanamento iniziato ben prima della partecipazione al programma, registrato nel mese di giugno.

“Perchè ci stai ignorando? Facci sapere almeno come stai”

Secondo quanto dichiarato, mamma e papà avrebbero scoperto della presenza del figlio a Temptation Island solo attraverso i promo mandati in onda su Mediaset. “Alessio, siamo sempre stati fieri di te e lo siamo ancora oggi dopo averti visto in televisione”, dicono nel loro messaggio, “ma perché ci stai ignorando? Non rispondi più né alle telefonate né ai messaggi. Non vogliamo intralciare la tua vita, ma almeno facci sapere come stai. Se sei felice, anche noi potremo stare più sereni”.

Le ragioni di questo distacco non sono chiare, ma il silenzio del giovane ha lasciato i genitori profondamente preoccupati.

Fuori dall’Ordine degli Avvocati

Nel frattempo, sempre il settimanale Oggi ha rivelato un altro dettaglio interessante sulla vita professionale di Alessio Loparco. Pare infatti che l’ex concorrente, come la sua compagna Sonia Mattalia, abbia scelto di uscire dall’Ordine degli Avvocati. La decisione sarebbe stata presa prima ancora della sua apparizione televisiva, forse per evitare eventuali conseguenze disciplinari legate alla visibilità mediatica.

Sonia avrebbe già rimosso la targa dallo studio legale e messo in vendita l’attività. Va comunque sottolineato che l’uscita dall’albo degli avvocati non è definitiva: entrambi potrebbero fare richiesta di reintegro in qualsiasi momento.

Oggi, tra carriera televisiva e decisioni personali, resta l’auspicio che Alessio Loparco possa ritrovare un dialogo con la propria famiglia. I suoi genitori, dal canto loro, non cercano spiegazioni, ma solo un segnale. Un semplice messaggio che possa rassicurarli sul fatto che stia bene.