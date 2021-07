Temptation Island, Floriana lascia Federico al falò: Giulia Salemi tifa per lei, ecco cosa è successo

Temptation Island mai come quest’anno, ci ha regalato delle coppie tossiche da far venire i brividi. Federico e Floriana non raggiungono il primato (quello spetta a mani basse a Stefano e Manuela) ma ci siamo molto vicini.

Le lacrime di Federico non sono bastate (per fortuna) a convincere Floriana che ha deciso di tornare a casa da sola dopo il secondo falò richiesto al suo fidanzato.

Lui si è avvicinato alla single Vincenza facendo continui paragoni e umiliando costantemente la sua fidanzata. Lei, delusa dal loro feeling, piano piano ha aperto gli occhi fino a concretizzare di non volere più un uomo del genere al suo fianco.

Prima di confrontarsi con la sua fidanzata Federico fa pure una promessa alla single: “Ci risentiamo lo stesso, a prescindere”.

A Vincenza non interessa assolutamente niente di lui e questa cosa è palese ma il ragazzotto non si rende nemmeno conto.

Lui da uomo “alfa” si trasforma in “cagnolino” davanti alla sua fidanzata:

Lei non sa quello che provo, qua dentro l’ho capito: che la amo da morire.

La ama da morire? Pensa se le stava sulle palle cosa le combinava… indecente.

Lei lo asfalta:

Tu non mi meriti, piangi perché ti rendi conto che hai fatto schifo. Non ci torni a casa con me.

Floriana esce da sola acclamata dall’internet, compresa Giulia Salemi che fa pubblicamente il tifo per lei.

Federico non si arrende e chiede un altro falò che vedremo la prossima puntata: Floriana ci deluderà? Purtroppo credo di sì ma resto fiduciosa.