Ospite di Casa Chi, Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island, ha svelato qualcosa in più sulla prossima edizione. Ormai è assodato che non sarà Alessia Marcuzzi a condurre la trasmissione estiva di Canale 5 che dunque resta ufficialmente nelle mani dell’ex gieffino, ma cosa ci ha svelato in più sulla nuova stagione del programma?

Temptation Island e le anticipazioni di Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia è stato riconfermato alla conduzione di Temptation Island che ripartirà nella prima serata di Canale 5 a partire dal prossimo 30 giugno. A Casa Chi, il format web di Chi Magazine, Bisciglia ha rivelato qualcosa sulla nuova edizione che sarà l’ottava:

Manca un mese quindi ancora non ho neanche conosciuto le coppie, le studio e le vedo all’ultimo io. Non siamo ancora in procinto di partire.

Quale coppia sognerebbe di avere a Temptation Island potendo lasciarsi andare all’immaginazione?

Appena mi hai detto di spaziare ho pensato a Brad Pitt o a Beckham. Però siccome oggi la coppia più chiacchierata penso sia quella formata da William e Kate, o forse Harry e Meghan… una di queste insomma così al falò potrei dire ‘principe ho un video per lei’. Salirei di livello, insomma tanta roba ragazzi! Poi o sono corna reali o meno sempre corna sono!

Tra le storie che lo hanno fatto davvero adirare durante Temptation Island, Bisciglia ha commentato: