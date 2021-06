Filippo Bisciglia tornerà con la nona edizione di Temptation Island dal prossimo 30 giugno su Canale 5. Intervistato dal Magazine di Uomini e Donne, il conduttore avrebbe lanciato una frecciatina a Love Island, il programma condotto da Giulia De Lellis.

Filippo Bisciglia lancia una frecciatina a Giulia De Lellis?

Se parliamo di amore, parliamo di Temptation Island. Se parliamo di attrazione fisica, parliamo di altri programmi. Quelli che ho visto io non parlano di amore ma di attrazione. Spesso si vincono dei soldi. Qui invece non vincono nulla, se non delle consapevolezze su se stessi, i loro percorsi e, appunto, qualche risposta in più. Noi siamo le storie d’amore, le storie vere. Gli altri chissà. E poi siamo i primi e il primo amore non si scorda mai.

Filippo Bisciglia non ha fatto alcun nome e non ha nemmeno chiaramente citato alcun programma ma, visto l’esordio di Love Island e le similitudini, pare che non ci siano grossi dubbi sulla possibile “frecciatina” nei confronti del format arrivato anche in Italia su Discovery+ e in replica su Real Time.

Tra l’altro, il programma condotto da Giulia De Lellis mette in palio proprio un montepremi che verrà attribuito alla coppia vincente.

Immagino GDL che la prende bene: