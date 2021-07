La prima puntata di Temptation Island ha evidenziato una lunga serie di comportamenti tossici da parte dei fidanzati. Federico ha letteralmente umiliato Floriana, facendo una insensata lista di critiche che ha lasciato il tempo che trova.

Odio la monotonia e quando le persone si trascurano. Lei a casa non si trucca. Si trucca solo quando usciamo una volta alla settimana o quando va da sua sorella, tu ti devi truccare quando stai con me.

Abbiamo la foto su whatsapp insieme: se lei cambia quella foto o la cambio io, per lei porta sfortuna. Queste situazioni mi mettono ansia e mi fanno incavolare. Lei è la ragazza che si organizza la giornata e quella deve essere. Non c’è mai una pazzia, ad esempio andarci a fare il bagno alle 3 di notte al mare. Con lei molte volte mi annoio. Fa la vita di una donna sposata con 50 anni di matrimonio.

Secondo Federico ci sarebbero problemi pure nell’intimità:

L’attrazione fisica per me è importantissima, se non c’è quella per me il rapporto è finito. Floriana si trascura pure nei momenti di intimità. Si presenta con il pigiamone e i calzettoni di lana.

Se è un momento intimo, ti devi fare vedere dal tuo ragazzo in una veste adeguata. Io ero abituato con la mia ex a farlo parecchie volte in una settimana. Con lei capita una volta, due volte a settimana massimo.

E c’è monotonia anche in quello. Passano tre, quattro giorni e dice che è arrivato il momento. Mi dice: “Facciamo l’amore alle 9 di sera”. Lo facciamo e poi è finito. Quando usciamo con gli amici è spenta. Ha detto di volere un bambino da me, per come sono adesso non la vedo come la madre dei miei figli.