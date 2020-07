Temptation Island, Lorenzo Amoruso è stato fidanzato con una ex tronista

Nel passato amoroso di Lorenzo Amoruso, attuale fidanzato di Manila Nazzaro, c’è una ex tronista di Uomini e Donne con la quale è stato insieme la bellezza di sei anni. Ad oggi, l’ex calciatore è pazzamente innamorato della sua Manila ed ha deciso di partecipare con lei alla settima edizione di Temptation Island.

La ex famosa di Lorenzo Amoruso è Giulia Montanari, con un passato da tronista e adesso showgirl e attrice. Su KikaPress nel 2007, i due posavano insieme e si parlava di grandi progetti:

I due sono fidanzati da quattro anni e sono appena andati a vivere insieme in un casolare ristrutturato della Toscana. In progetto un bebè (“entro due anni”), una nuova carriera (Giulia sta per fare un disco e parteciperà al Festivalbar come cantante) e il patentino di allenatore (per Lorenzo).