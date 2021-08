Temptation Island, ex protagonista e la sua tentatrice non si frequentano più: lui la blocca sui social, volano stracci

E’ già finita la frequentazione fuori dal villaggio di Temptation Island tra Alessandro Autera, ex fidanzato di Jessica Mascheroni con la quale aveva intrapreso questa esperienza televisiva, e la sua tentatrice Carlotta Adacher. Alessandro e la single nelle ultime ore hanno avuto un botta e risposta social durante il quale non si sono risparmiati svelando ai follower di non vedersi più.

Temptation Island: è finita tra Alessandro e Carlotta

Rispondendo al box domande su Instagram, Carlotta ha svelato alcuni retroscena sulla sua frequentazione con l’ex protagonista di Temptation Island. Dopo aver precisato di non essere mai stati insieme, ha confidato di non vedersi più. “Mi ha bloccata sui social”, ha poi aggiunto, senza tuttavia svelare le ragioni della loro decisione:

Non credo sia giusto sbandierare ai quattro venti le motivazioni oppure insultare… A differenza sua.

Anche Alessandro è intervenuto sul medesimo social attraverso una serie di Stories nelle quali ha fatto delle ulteriori precisazioni asserendo:

Sono abbastanza inviperito, devo mettere in chiaro alcune cose. Punto numero uno, Carlotta Martina Adacher. Mi avete scritto che lei in diretta ha detto che non ci vediamo più, non stiamo più insieme. Allora, prima cosa non siamo mai stati fidanzati. Seconda cosa e ve la dico io, è ufficiale, io e Carlotta non ci vediamo più, per motivi che non sto qui a dirvi.

L’ex di Jessica ha ammesso di aver bloccato la ragazza, sua ex tentatrice e ne ha spiegato le ragioni: