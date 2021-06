Temptation Island non è ancora iniziato e già spuntano i retroscena (choc) sulle coppie. Questa volta i protagonisti dei pettegolezzi in rete sono Floriana e Federico che stanno insieme da circa due anni.

Temptation Island, una coppia sta prendendo in giro la redazione?

“Voglio capire se lui è realmente innamorato di me o se sta con me soltanto per una questione di abitudine” ha affermato Floriana nel video di presentazione.

Federico, certo del sentimento che prova per la sua fidanzata ha minimizzato: “Non faccio più quello che facevo prima. Dico ‘ormai è mia e non me la leva più nessuno’. Affronterò questa esperienza mettendomi in gioco al 100%. Vado lì e quello che succede succede”.

Deianira Marzano, quindi, ha notato il commento di un utente che ha affermato di conoscere Federico e, secondo lui, non sarebbe impegnato: “Ragazzi ma non sono una coppia: io lui lo conosco ed è super single”.

Anche l’esperta di gossip ha preso questa segnalazione con le pinze: sarà vera oppure no?

