Temptation Island: una coppia ha già abbandonato il villaggio?

Una coppia di Temptation Island ha già lasciato il villaggio dei sentimenti? Il prossimo mercoledì 30 giugno si aprirà la nuova stagione del programma con Filippo Bisciglia e in rete emergono le prime indiscrezioni.

Secondo ciò che scrive MondoTv24 pare che una coppia abbia già lasciato il docu-reality di stampo sociologico. Ecco quanto si legge a tal proposito:

Già si parla di pesanti scatti di nervosismo da parte di alcuni concorrenti e di una coppia che avrebbe già abbandonato il villaggio perché uno dei fidanzati in preda alla gelosia e memore dell’“impresa” di Ciro Petrone avrebbe scavalcato le barriere di separazione per ricongiungersi alla fidanzata. Su chi sia stato l’artefice di cotanta impresa non ci è dato saperlo.

Il sito parla anche di uno dei fidanzati particolarmente “infuocato”:

Intanto è dell’ultima ora la notizia di un fidanzato che “sta facendo il degrado” . Al momento non sappiamo se intendere che sia uscito di testa e abbia messo a soqquadro il villaggio, oppure che per “degrado” si intenda stia frequentando piacevolmente le corteggiatrici.

A questo punto non ci resta che attendere il prossimo mercoledì 30 giugno per assistere alla prima puntata di Temptation Island.

Il format è quello che conoscete e i meccanismi gli stessi. Ma la cosa che rende sempre nuovo il programma sono le coppie e le motivazioni che le spingono a partecipare. Le differenze di età ci sono sempre state e fanno parlate tanto. – ha raccontato intervistato da TV Sorrisi e Canzoni – Ma non era mai successo che una donna stesse con un ragazzo di 20 anni più giovane. Farà parecchio discutere. La gelosia è all’ordine del giorno. Poi ci sono le mancanze: alcune ragazze non si sentono più amate. Mentre in due casi la convivenza ha messo in crisi la relazione. Una coppia, in particolare, ha patito i mesi di lockdown.