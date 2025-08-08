Temptation Island, confronto a tre a Uomini e Donne: “A lei sarà proposto il trono”

Temptation Island 2025 si è concluso, ma gli ex protagonisti del reality continuano a far parlare di sé. Tra le coppie più chiacchierate spiccano sicuramente Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni, al centro di nuovi rumor che li vorrebbero presto di nuovo in televisione, questa volta nello studio di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi.

Ritorno in TV per Sarah e Valerio

A far crescere l’attenzione sono state alcune indiscrezioni rilanciate da esperti del settore, tra cui il noto insider Lorenzo Pugnaloni. Secondo le sue fonti, Sarah sarebbe stata contattata dalla redazione del programma per un eventuale confronto a tre in studio con Valerio e Ary, la single che ha fatto vacillare il suo ex durante il percorso a Temptation Island.

Sarah diventa tronista? “L’intenzione è di darle il trono già dalla settimana scorsa”

Ma non solo: sembra che la produzione stia anche pensando di offrirle il trono, trasformandola in una delle nuove protagoniste della prossima edizione di Uomini e Donne. “Sarah non parla, già contattata per Uomini e Donne e per un confronto a tre in studio. Quasi certamente le sarà proposto il trono subito dopo. L’intenzione di darle il trono c’è già dalla settimana scorsa. Speriamo che lei accetti e si senta davvero pronta, non vogliamo una Francesca Sorrentino 2.0”, ha rivelato Pugnaloni sui social.

Ary, Sarah e Valerio: un triangolo ancora aperto?

Durante Temptation Island, Valerio aveva deciso di interrompere la relazione con Sarah, lasciandosi conquistare dal fascino della tentatrice Ary. Ma pare che, a telecamere spente, le cose si siano fatte ancora più complicate. Stando ad alcuni rumor, Sarah e Valerio si sarebbero rivisti almeno una volta dopo la fine del programma, mentre Ary è stata avvistata in discoteca con un ragazzo misterioso (qui per approfondire i rumor).

Tutto questo alimenta l’ipotesi di un confronto chiarificatore nello studio di Uomini e Donne, magari già nelle prime puntate della nuova stagione in partenza a settembre.

Anche Flavio Ubirti tra i possibili tronisti

Oltre a Sarah, si parla anche di un altro nome proveniente da Temptation Island: Flavio Ubirti, uno dei single più apprezzati del programma. Anche lui potrebbe essere tra i volti scelti per sedere sul trono.