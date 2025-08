Temptation Island: Ary e Valerio si sono lasciati? Il commento di Sarah

Ary e Valerio si sono già lasciati a pochi giorni dalla fine di Temptation Island? Spunta il commento amaro di Sarah.

Valerio e Ary dopo Temptation Island: Silenzio e misteri sulla loro storia

A distanza di settimane dalla conclusione di Temptation Island, il nome di Valerio continua a fare discutere. Il protagonista, che ha scelto di lasciare il programma con la single Ary, lasciando la sua ex fidanzata Sarah, ha scatenato una vera e propria divisione tra i fan. Mentre lui ha confermato, nello speciale Un mese dopo, che tra lui e Ary è nato qualcosa, il pubblico sembra essere diviso tra chi lo difende e chi lo critica, considerando il suo comportamento come un tradimento.

Sarah commenta, la confessione agli amici

Sarah, intanto, avrebbe confessato a amici e conoscenti un certo disappunto non tanto per la fine della sua relazione, ma per come Valerio stia godendo di un ampio consenso mediatico. Secondo lei, l’immagine di “uomo perfetto” che emerge in televisione non corrisponde alla realtà. Un punto rimane indiscutibile, però: se si giudica un tradimento, questo va sempre valutato per quello che è, sia che avvenga lontano dalle telecamere o in un villaggio sotto gli occhi del pubblico e con una diretta nazionale.

Queste notizie arrivano dalla newsletter di Lorenzo Pugnaloni, che continua a tenere alta l’attenzione su quello che sta succedendo dopo la fine del programma e sui comportamenti dei protagonisti una volta spente le telecamere.

Finita tra Valerio e Ary? Lei vista da sola ieri sera

Ma un altro mistero inquieta i fan: perché, nonostante la visibilità che ha avuto la loro storia, Valerio e Ary non sono mai stati avvistati insieme dopo il programma? Nessuna foto rubata, nessun paparazzo che li ha immortalati insieme. È passato un po’ di tempo, eppure i due non sembrano aver avuto il coraggio di mostrarsi pubblicamente. L’ultima segnalazione riguarda Ary, che è stata vista da sola in un locale a Anzio, senza Valerio al suo fianco. È come se la coppia si fosse volatilizzata nel nulla, nonostante le aspettative che tutti avevano.

Il giallo sui profili Instagram

Nel frattempo, si fa strada un altro mistero: molti protagonisti di Temptation Island non hanno ancora ricevuto il via libera per riaprire i propri profili social, ma alcuni sembrano aver aggirato le regole. Antonio Panico, per esempio, ha già attivato un account social utilizzando il nickname “Temptation”, rendendosi facilmente riconoscibile. Curiosamente, tra i suoi follower c’è anche Gemma Galgani, che fino a poco tempo fa non aveva alcun legame con il programma. Ma la sorpresa arriva con un secondo profilo di Valerio, che appare online con nome, cognome e addirittura un’email per i contatti. Il profilo potrebbe sembrare un fake, ma se fosse così, perché non smentirlo ufficialmente? Potrebbe essere una mossa strategica per ottenere più visibilità e follower, magari per poi abbandonare il vecchio profilo privato e lasciare il nuovo aperto.

Il tentatore con la spunta blu

Nel frattempo, tra i protagonisti di questa edizione, c’è anche chi ha già preso il volo nel mondo dei social. Francesco Farina, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha già ottenuto il badge blu su Instagram. Non sorprende che la sua ambizione di entrare nel mondo dello spettacolo si sia fatta sempre più evidente. Nonostante non sia riuscito a lasciare un grande segno a Temptation Island, sembra che il suo desiderio di visibilità continui. Almeno Valentina, la sua ex, ha dimostrato di essere una persona sensibile, evitando di cadere nella trappola del “belloccio senza contenuti”.