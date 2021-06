Ormai è ufficiale: Temptation Island 2021 prenderà il via tra pochi giorni, esattamente il prossimo mercoledì 30 giugno nella prima serata di Canale 5. C’è chi ha parlato di programma a rischio per via di un piccolo incidente di percorso avvenuto nei giorni scorsi, ma il peggio sembra ormai essere scongiurato (vi raccontiamo tutto qui). Intanto non mancano le prime ghiotte anticipazioni sulle coppie…

Temptation Island, Filippo Bisciglia: prime anticipazioni su una coppia

Il padrone di casa Filippo Bisciglia è prontissimo a condurci nel nuovo viaggio sentimentale con protagoniste le coppie disposte a mettersi alla prova, tra prove di gelosia più o meno difficili. In una recente intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, il conduttore ha spiegato come sarà il format in questa nuova edizione:

E’ quello che conoscete e i meccanismi gli stessi. Ma la cosa che rende sempre nuovo il programma sono le coppie e le motivazioni che le spingono a partecipare.

Tuttavia Bisciglia si è lasciato scappare un’anticipazione proprio su una delle coppie protagoniste e che sarà destinata a far parlare molto dopo la messa in onda delle prime puntate:

Le differenze di età ci sono sempre state e fanno parlate tanto. Ma non era mai successo che una donna stesse con un ragazzo di 20 anni più giovane. Farà parecchio discutere. La gelosia è all’ordine del giorno. Poi ci sono le mancanze: alcune ragazze non si sentono più amate. Mentre in due casi la convivenza ha messo in crisi la relazione. Una coppia, in particolare, ha patito i mesi di lockdown.

Filippo ha infine spiegato qual è per lui il momento “forte” dell’intera edizione, ovvero quello dello sbarco nel villaggio:

Non lo immaginano, ma io sono il più emozionato perché dopo aver studiato e scoperto tutto di loro me li trovo davanti per la prima volta.