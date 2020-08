Alessia Marcuzzi condurrà Temptation Island da settembre. Anche la sua edizione, esattamente come quella di Filippo Bisciglia (tranne per due eccezioni), sarà “nip” senza la presenza di personaggi famosi. La conferma arriva dal buon Giuseppe Candela per Dagospia.

Temptation Island con Alessia Marcuzzi sarà “Nip”

Dopo aver salutato il pubblico con il boom di ascolti, 4 milioni e il 28% di share, Temptation Island tornerà in onda da metà settembre, probabilmente al mercoledì sera, su Canale 5. Edizione che sarà condotta da Alessia Marcuzzi con o senza vip? Salvo colpi di scena la nuova stagione dovrebbe avere sei coppie sconosciute. Il motivo? Evitare sovrapposizioni tra reality con i vip già presenti al Grande Fratello di Alfonso Signorini. Temptation Island avrà sei puntate e l’inizio delle registrazioni è previsto per fine agosto in Sardegna.

Filippo Bisciglia parla della conduttrice

Alessia Marcuzzi? Le faccio un grandissimo in bocca al lupo, è una persona alla quale voglio profondamente bene. Ho iniziato a fare televisione con lei che a quel tempo conduceva la prima edizione del Grande Fratello, è stata la prima a dire il mio nome davanti a milioni di telespettatori e adesso conduciamo lo stesso programma: incredibile. Sono sicuro che anche quest’anno sarà bravissima nel suo lavoro. Ai falò traspare tutta la sua dolcezza ed è una componente essenziale per questa trasmissione.