Temptation Island 8, la seconda edizione del 2020 condotta da Alessia Marcuzzi, slitta e cambia data come annunciato nei giorni scorsi. Gli amanti del trash televisivo, dunque, sono destinati ad attendere ancora qualche giorno in più prima di poter assistere, comodamente dal divano, alle nuove vicende sentimentali che si svolgeranno direttamente dal villaggio in Sardegna teatro degli attesi falò.

Temptation Island 8 slitta e arriva la nuova data

Quando andrà in onda, dunque, la prima puntata di Temptation Island 8? La notizia ufficiale arriva direttamente dall’account social del programma che annuncia:

Attenzione, attenzione: la prima puntata di Temptation Island ci aspetta mercoledì 16 settembre in prima serata su Canale 5! STIAMO TORNANDO…

Non più il 9 settembre, come inizialmente indicato, bensì una settimana dopo. Il motivo non avrebbe nulla a che fare con l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus ma, restando fedele al suo stile, riguarderebbe una ragione decisamente più trash.

Una coppia del programma, infatti, sarebbe scoppiata con inedito anticipo e questo avrebbe causato qualche problema in fase di montaggio portando alla sua sostituzione. Entra dunque in gioco una nuova coppia che potrebbe influire sulle dinamiche del programma.

Intanto, rispetto alla programmazione di Canale 5, al posto della prima puntata di Temptation Island con Alessia Marcuzzi, mercoledì 9 settembre andrà in onda in prima serata il film in prima tv Ocean’s 8.