Temptation Island 2025, un’altra coppia si sposa: ecco chi

Dopo Antonio e Valentina, un’altra coppia di Temptation Island 2025 si sposa. Sì, sono proprio loro.

Alessio Loparco e Sonia Mattalia si sposano? La clamorosa segnalazione arriva a Deianira Marzano

Alessio Loparco e Sonia Mattalia continuano a far parlare di sé. Dopo essere stati tra i protagonisti più discussi dell’edizione 2025 di Temptation Island, i due hanno attraversato momenti altalenanti che hanno appassionato (e diviso) il pubblico. Di recente, sono tornati al centro dell’attenzione non solo per i rumor sulla loro presunta uscita dall’Ordine degli Avvocati – forse per evitare problemi legati alla visibilità mediatica – ma anche per la sparizione di Alessio dai radar familiari. I suoi genitori, infatti, hanno lanciato un accorato appello: da oltre sette mesi non hanno sue notizie (clicca qui per i dettagli).

Ora però arriva un’altra indiscrezione che ribalta completamente il clima di incertezza: secondo una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, Alessio e Sonia starebbero per sposarsi. Un’altra coppia dell’ultima edizione di Temptation Island si sposa dopo Antonio e Valentina.

“Si sposano, lui sta prendendo la Cresima”

A far esplodere la notizia è stata proprio l’esperta di gossip, che nelle sue storie ha condiviso un messaggio ricevuto da un follower molto sicuro di quello che stava scrivendo. Il contenuto è diretto e sorprendente: “Te la do io una notiziona su di loro”, ha scritto l’utente, riferendosi alla coppia uscita dal reality di Canale 5. “Lui sta prendendo la Cresima perché si devono sposare! Anonimo!”

Un dettaglio non da poco, perché se la notizia fosse vera, significherebbe che Alessio e Sonia stanno pianificando le nozze in chiesa e che il percorso religioso di Alessio – mai affrontato prima – sarebbe proprio legato a questo passo importante.

Al momento, i due diretti interessati non hanno né confermato né smentito la segnalazione, ma i fan si dividono: c’è chi spera in un lieto fine e chi invece si chiede se sia solo l’ennesimo colpo di scena in un rapporto pieno di alti e bassi.

Resta da vedere se nei prossimi giorni usciranno ulteriori indizi o se, come spesso accade con le segnalazioni che finiscono sui social, tutto resterà nel campo del “forse”. Di certo, Alessio e Sonia continuano a far parlare. E tanto.