Temptation Island 2025, spoiler: nuovo falò tra Alessio e Sonia, come finirà

Spoiler su Temptation Island 2025, ci sarò un nuovo falò tra Alessio e Sonia.

Temptation Island 2025, spoiler: Alessio e Sonia di nuovo faccia a faccia al falò, ma la rottura sembra definitiva

Il “viaggio nei sentimenti” tra Alessio Loparco e Sonia Mattalia non si è ancora concluso, proprio come aveva anticipato Filippo Bisciglia. Nelle nuove puntate di Temptation Island 2025, infatti, rivedremo la coppia – o meglio, gli ex – confrontarsi un’ultima volta davanti al falò, tra accuse, rimpianti e una decisione ormai presa.

La crisi in diretta TV: “Forse non ti ho mai amata”

Tutto è iniziato con le confessioni di Alessio agli altri fidanzati nel villaggio. Parole forti, che hanno scosso il pubblico e ferito profondamente Sonia. “Non so se la amo, e forse non l’ho mai amata davvero”, ha detto l’avvocato, spiegando di averle chiesto di sposarlo più per dovere che per amore: “Mi è sempre stata vicina, mi ha aiutato anche con il lavoro… Forse ho fatto quella proposta perché mi sentivo in debito”.

Sonia, colpita da quelle parole, ha subito chiesto un falò di confronto. Richiesta inizialmente respinta dalla produzione. Delusa, ha deciso di lasciare il programma, ma grazie all’insistenza delle altre fidanzate – che hanno chiesto alla redazione di farla restare – le è stato concesso di rimanere nel villaggio, pur non essendo più tecnicamente “in gioco”.

Nel frattempo, Alessio ha trascorso alcuni giorni in hotel e poi ha chiesto lui stesso il falò. Durante il confronto, ha messo la parola fine alla relazione: “Forse se fossi rimasto nel villaggio le cose sarebbero andate diversamente. Io non posso più stare con te e scelgo di uscire da solo”.

Il ritorno davanti al fuoco: cosa succederà nella settima puntata

Secondo le anticipazioni riportate da Dagospia, la settima puntata – in onda mercoledì 30 luglio – vedrà nuovamente Alessio e Sonia seduti uno di fronte all’altra davanti al falò. Un confronto che si preannuncia teso e decisivo.

Pare che Alessio, ancora una volta, sentirà il bisogno di ribadire le ragioni della sua scelta. Un secondo round in cui, con toni pacati ma fermi, elencherà tutti i motivi per cui ha deciso di porre fine alla loro storia. Un momento che promette di diventare uno dei più intensi dell’intera edizione:

“«E adesso che si fa?». Chi è appassionato di “Temptation Island” sa che questa frase pronunciata dall’avvocato Alessio sul tronco è diventata uno dei momenti topici di questa edizione dell’isola delle corna. Dopo che il “Perry Nason del Gargano” e la fidanzata Sonia sono usciti separati dal programma, il pubblico si è affezionato alle storie delle altre coppie senza, però, mai dimenticare come l‘avvocato a sua insaputa (e anche dell’ordine, visto che ha deciso di sospendersi) ha bistrattato il legalese in prima serata, solo per poter mollare la compagna. Ora Dagospia è in grado di rivelarvi che nella settima puntata, in onda mercoledì sera, rivedremo la coppia di avvocati. Un secondo round nel quale lui ci tiene a ricordarle e a elencare tutti i motivi per cui ha deciso di mollarla. Un incontro surreale che si chiuderà con i due che continueranno a camminare su strade separate”.

Alessio e Sonia M. rivivono quanto successo nel loro percorso a #TemptationIsland. A che decisione li porterà questo viaggio nei sentimenti? pic.twitter.com/ihEZ0mZEsT — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) July 17, 2025

Dichiarazioni ambigue fuori dal programma

Eppure, qualche giorno fa, alcune fan del programma hanno incontrato Alessio dal vivo (trovi il video a inizio articolo). A loro avrebbe lasciato intendere che “le cose si sono sistemate”. Una frase che ha riacceso le speranze tra chi crede in un possibile ritorno di fiamma tra i due.

Tuttavia, secondo quanto rivelato finora, Sonia e Alessio continueranno a camminare su strade separate. Per sapere davvero com’è andata, dovremo aspettare l’ultima puntata del programma, quella dedicata al classico “un mese dopo”, in cui le coppie raccontano cosa è successo dopo le registrazioni.