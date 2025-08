Temptation Island 2025, Rosario e Lucia sono tornati insieme – IL VIDEO

Lucia e Rosario di Temptation Island 2025 sono tornati ufficialmente insieme (?)

Temptation Island: Lucia e Rosario di nuovo insieme, paparazzati alla stazione di Napoli

Un nuovo capitolo nella saga di Temptation Island sembra aprirsi, coinvolgendo due protagonisti della più recente edizione del programma: Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi. Le indiscrezioni che circolano in queste ore stanno facendo discutere i fan della trasmissione, poiché sembrerebbe che tra i due ci sia un riavvicinamento inaspettato.

Secondo quanto segnalato alla newsletter di Lorenzo Pugnaloni, Lucia e Rosario sono stati avvistati insieme alla stazione di Napoli Centrale (IL VIDEO A INIZIO ARTICOLO). Il gruppo, che comprendeva anche Antonio Panico e Valentina Riccio, ha sorpreso i passanti, ma il vero colpo di scena è stato vedere Lucia Ilardo tra di loro, nonostante il falò finale di Temptation Island e il mese dopo avesse fatto presagire che i due avessero preso strade separate. (Non solo, recente indiscrezioni hanno svelato il contenuto della telefonata di Rosario col tentatore Andrea, qui per i dettagli).

I dettagli sull’avvistamento

L’avvistamento è stato riportato da una testimone che ha rivelato: ““Circa 4 ore fa ho visto Antonio, Valentina, Lucia e Rosario nella stazione di Napoli Centrale. Accompagnavano Rosario, che poco dopo è andato via da solo raggiungendo il proprio binario. Ho anche fatto un piccolo video che lo testimonia. Sono rimasta sorpresa della presenza di Lucia.” L’immagine che la testimone ha catturato ha suscitato curiosità, specialmente per l’atteggiamento tra Lucia e Rosario, che si sarebbero scambiati un abbraccio, ma non è chiaro se ci sia stato anche un bacio.

Il ritorno insieme dei due ex fidanzati, seppur in un contesto amichevole con gli altri protagonisti, ha acceso nuovi interrogativi sui social. In molti si chiedono se si tratti di un semplice rapporto di amicizia rimasto solido dopo l’esperienza televisiva o se questo avvistamento possa nascondere un ritorno di fiamma tra i due.

Il mistero rimane aperto: amicizia, riavvicinamento o ritorno di coppia? Solo il tempo dirà se ci sarà un nuovo capitolo per Lucia e Rosario.