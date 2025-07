Temptation Island 2025: i volti noti nel cast e le novità dell’edizione

Con l’arrivo di Temptation Island 2025 (primo appuntamento il 3 luglio), non sono solo le coppie al centro: l’attenzione è anche sui tentatori… e quest’anno ci sono volti tv già noti al grande pubblico.

I tentatori più conosciuti

Francesco Farina, lo ricorderete come corteggiatore a Uomini e Donne, vicino alla scelta di Martina De Ioannon. Emanuele Fiori, ex concorrente del Grande Fratello. Diego Di Fazio, ex trono Over.

Accanto a loro spiccano anche nomi come Gabriel Merolla, anch’egli volto già visto a Uomini e Donne, e un gruppo di single come Flavio Ubirti, giovane calciatore toscano, e Matteo Piovan, modello.

La location cambia: dalla Sardegna alla Calabria

Filippo Bisciglia ha svelato che Temptation Island lascia la Sardegna dopo 11 edizioni per trasferirsi al Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina, in Calabria. Le piscine affacciate sul mare e un villaggio più ampio promettono scenari nuovi come la “promenade” tra i due villaggi e il pinnettu – ora ribattezzato “capanno” – in versione rinnovata.

Colpi di scena e “mai visto prima”

Bisciglia ha promesso “colpi di scena sin dalla prima puntata” e ha anticipato che a una coppia succederà qualcosa che non è mai accaduto prima nella storia del reality. Non si tratta, naturalmente, di proposte di matrimonio, ma di eventi che potrebbero davvero sorprendere i telespettatori.

Commentiamo insieme

Mai successo prima? Sarò diretto, il primo pensiero che mi viene in mente: una protagonista è incinta e lo scoprirà durante le riprese del programma. Forse sto sognando troppo. O forse ci vogliono solo far salire hype.

L’incidente della barca

Un incidente in barca ha dato inizio alla nuova edizione. Per fortuna le coppie erano già scese.