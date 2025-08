Temptation Island 2025, i profili Instagram di tutti i protagonisti

Ecco tutti i profili Instagram di tutti i protagonisti di Temptation Island 2025.

Siete sofferenti per la fine di Temptation Island? Non vi preoccupate. Non solo le nostre segnalazioni (continuate a leggerci) per continuare a vivere il trash, ma adesso anche i social. Ecco per voi una carrellata di tutti i profili Instagram dei concorrenti di Temptation Island, vi sveliamo i loro nomi utente, così da poterli seguire, se volete, anche fuori dal reality.

Alessio Loparco & Sonia Mattalia (@alessio.loparco.52 ; @soniamattalia)

Il loro percorso è stato tra i più tormentati: tre falò in totale, con momenti di forte tensione. Sonia inizialmente chiese di uscire da sola, Alessio lasciò il villaggio, ma un mese dopo i due si sono ricongiunti e hanno ripreso insieme il loro rapporto, decisi a riprovarci con consapevolezza nuova.

Esito finale: ritornati insieme e con una nuova prospettiva di coppia.

Simone Margagliotti & Sonia Barrile (@simonemargagliotti ; @barrilesonia)

Durante il falò finale si erano detti addio: lei decise di troncare la relazione dopo aver visto Simone vicino alla tentatrice. Ma qualche settimana dopo è emersa una sorpresa straordinaria: Sonia B. è incinta, e Simone è al suo fianco nella preparazione di una famiglia. Nonostante il distacco nel villaggio, sembra che l’amore abbia ripreso spazio nella loro vita.

Esito finale: ex ufficialmente, ma in attesa di un figlio insieme

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationislandita)

Valentina Riccio & Antonio Panico (@ricciov75 ; @tony_panico)

Durante il falò Antonio ha sorpreso tutti chiedendo a Valentina di sposarlo, e lei ha detto sì. Un mese dopo la coppia conferma la loro unione: lavora già sui dettagli del matrimonio. L’amore regna, nonostante il famoso gazebo “rottosi”.

Esito finale: insieme e prossimi alle nozze.

Sarah Esposito & Valerio Ciaffaroni (@sarahesposiito ; @valerio_ciaffaroni_)

Il cuore del loro falò è stato il bacio di Valerio con la tentatrice Ary (su Instagram @ariannamercuri). Usciti separati, non si sono più ricongiunti. Valerio continua un approccio soft con Ary ma, almeno per ora, il rapporto con Sarah è finito con rispetto reciproco. Lei dice di stare lavorando su sé stessa, lui esprime serenità nella decisione presa.

Esito finale: separati, nessuna riconciliazione

Lucia Ilardo & Rosario Guglielmi (@luciailardo ; @rosarioguglielmi_)

Lucia aveva simulato intimità con il tentatore Andrea per testare Rosario, ma un mese dopo è emerso che proseguivano contatti segreti con lui. Delusa, Rosario ha deciso di chiudere definitivamente il rapporto, uscendo dal programma senza Lucia nel ritorno in studio.

Esito finale: rottura definitiva

Denise & Marco Raffaelli (@shady__denise ; @marcoraffaelli_64)

Anche per loro dopo una crisi durante il percorso è scattata una seconda chance: sono usciti insieme dal villaggio decidendo di provarci. Ma un mese dopo è emersa l’incompatibilità nella quotidianità: Marco ha scelto di separarsi definitivamente, affermando che l’amore non basta se manca la stima.

Esito finale: separati definitivamente.

Maria Concetta Schembri & Angelo Scarpata (@mariaconcettaschembri ; @angelo_scarpata)

Lei si è presentata da sola all’ultima intervista con Filippo: la relazione non è ripresa. Maria Concetta ha scoperto estratti conto e comportamenti offensivi da parte di Angelo. Ha definito la fine definitiva e senza alcuna intenzione di ricucire.

Esito finale: addio definitivo.