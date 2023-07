E’ il momento del gran finale per Temptation Island 2023. Dopo averci tenuto compagnia nelle cinque precedenti settimane, con la sesta puntata di oggi, 31 luglio, si conclude ufficialmente il viaggio nei sentimenti delle coppie protagoniste dell’edizione. Filippo Bisciglia accoglierà le ultime coppie in gioco dandoci appuntamento nel prime time di Canale 5 e facendoci scoprire come è andata per le altre coppie già uscite dal programma.

Temptation Island 2023, ultima puntata: cosa vedremo

I fidanzati e le fidanzate di Temptation Island 2023 sono chiamati a prendere la loro decisione nel finale di oggi: usciranno insieme oppure no? Le anticipazioni della sesta puntata lasciano intuire gli ultimi falò i quali avverranno prima dello scadere dei 21 giorni. Non sappiamo con certezza se il primo falò di confronto anticipato coinvolgerà Alessia e Federico o Daniele e Vittoria.

Dopo aver assistito ai falò conclusive con annesse decisioni, sarà il turno di dare uno sguardo a quello che è successo alle altre coppie, un mese dopo la loro uscita dal programma. Isabella e Manuel, Gabriela e Giuseppe, Perla e Mirko, Francesca e Manuel, Alessia e Davide: stanno ancora insieme oppure no?

Ale e Federico – Dopo aver annunciato la sua intenzione di non mostrare più nulla di sé al fidanzato, in seguito al rifiuto di quest’ultimo di accettare il falò di confronto, la ragazza ha cambiato idea. Adesso vorrebbe mostrare al giovane tutto ciò che ha fatto e detto nel villaggio. Come reagirà Federico?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationislandita)

Vittoria e Daniele – Il fidanzato è ferito dopo uno degli ultimi video della ragazza. “Mi ha messo ko. Non l’ho mai conosciuta”, ammetterà deluso. Sarà stata la vicinanza tra Vittoria e il single Edoardo o le parole della ragazza sul loro rapporto?