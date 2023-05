Temptation Island 2023: tutto sulle nuove coppie, data registrazioni

L’assenza di Temptation Island nei palinsesti estivi di Canale 5 e nei cassetti del trash televisivo si è fatta sentire e non poco. Dopo un anno di vuoto e corna, però, ecco che sta per tornare la trasmissione dell’estate Mediaset. Scopriamo subito qualcosa in più sulle coppie protagoniste e sulle registrazioni ormai imminenti.

Temptation Island 2023: le anticipazioni sulla nuova edizione

Temptation Island 2023 ha in serbo un nuovo viaggio all’insegna dei sentimenti, durante il quale non mancheranno le dinamiche amorose delle coppie protagoniste che sono pronte a mettersi alla prova. La messa in onda della prima puntata è prevista per il prossimo 26 giugno, ovvero subito dopo l’Isola dei Famosi.

Ad aggiungere ulteriori dettagli (ed anticipazioni) ci ha pensato DavideMaggio.it, che oltre a svelare la data delle registrazioni, ha anche aggiunto alcuni tasselli rispetto alle coppie protagoniste:

Possiamo anticiparvi che, al momento, l’inizio delle registrazioni è fissato per venerdì 9 giugno. Possiamo, inoltre, anticiparvi che la scelta dei fidanzati e delle fidanzate, che metteranno alla prova il loro amore, non è ancora conclusa. Le coppie, chiamate a separarsi fisicamente durante tutta la durata della trasmissione, saranno sei o forse sette.

Ovviamente alla conduzione è super confermatissimo Filippo Bisciglia, volto ormai veterano del programma.