Temptation Island 2021, ultima puntata: quando andrà in onda il finale di stagione?

Per gli appassionati di Temptation Island sta per giungere il momento del gran finale di stagione. La buona notizia però è che le ultime due puntate dal docu-reality dell’estate di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia andranno in onda una dietro l’altra e sveleranno così le sorti di tutte le coppie protagoniste dell’edizione.

Temptation Island 2021, ultima puntata e doppio appuntamento finale

A Temptation i sentimenti delle coppie protagoniste vengono messi seriamente alla prova ed anche quest’anno abbiamo assistito a diversi colpi di scena. Le puntate più attese però non sono ancora giunte.

Il riferimento è al gran finale, quando vedremo le coppie a conclusione della loro esperienza televisiva nel villaggio. Secondo Bubino Blog, gli ultimi due appuntamenti dell’edizione unica condotta da Filippo Bisciglia andranno in onda lunedì 26 e martedì 27 luglio, con un doppio appuntamento conclusivo.

Il finale arriverà quindi con la quinta puntata di Temptation Island a conclusione del mese in corso, quando scopriremo a circa un mese di distanza dall’ultimo falò di confronto le decisioni delle coppie.