Temptation Island 2021, quando inizia? Al via le riprese, coppie e puntate

Il programma trash dell’estate amato sui social e non solo sta per tornare: tutto pronto per Temptation Island 2021! Le nuove coppie protagoniste saranno alle prese con i rispettivi sentimenti messi alla prova nel corso della trasmissione che anche quest’anno sarà condotta da Filippo Bisciglia in quella che sarà un’unica edizione.

Temptation Island 2021: data di inizio, coppie e puntate

Ma quando inizia Temptation Island 2021? L’appuntamento è fissato al prossimo 30 giugno, nella prima serata del mercoledì di Canale 5 ma, come riferisce Blasting News, già dalla settimana successiva dovrebbe poi traslocare nella prima serata del lunedì fino alla fine dell’edizione.

Le riprese sono iniziate in questi giorni in Sardegna, come ormai da tradizione ma nel frattempo sul web si rincorrono le voci sulle presunte coppie che andremo a conoscere, così come sui tentatori e sulle tentatrici che diventeranno inevitabilmente protagonisti.

Le puntate dovrebbero essere sei in tutto, quindi dovrebbe tenerci compagnia ben oltre il mese di luglio per terminare i primi di agosto. In merito a quanto svelato da Raffaella Mennoia in una recente interviste, le coppie dovrebbero essere sette e non mancherà la gelosia come filo conduttore dell’edizione. Tra loro potrebbero esserci anche personaggi noti.