Temptation Island 2020, quando andrà in onda l’ultima puntata? Alessia Marcuzzi, news sulla sua versione

Il prossimo giovedì andrà in onda la terza puntata di Temptation Island 2020 condotta da Filippo Bisciglia. In questo articolo vi abbiamo già presentato le prime anticipazioni sul prossimo appuntamento, nel corso del quale non mancherà un nuovo attesissimo falò di confronto anticipato. Ma dopo la prossima puntata, quante ancora ce ne saranno e quando sarà la data dell’ultimo appuntamento?

Temptation Island 2020: quando finisce? Data ultima puntata

La settima edizione di Temptation Island 2020 andrà in onda per tutto il mese di luglio. A rivelarlo è stato Blogo, secondo il quale l’ultima puntata della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia e prodotta da Maria De Filippi andrà in onda esattamente il 30 luglio.

In tutto, dunque, ci attendono sei puntate e facendo due brevi calcoli, è ovvio che Mediaset dovrà fare il bis in una delle prossime settimane. Scrive in merito TvBlog:

Secondo quanto apprendiamo, il doppio appuntamento settimanale sarà proprio quello di fine luglio. Ossia: penultima puntata in onda martedì 28, ultima puntata in onda giovedì 30 luglio.

E la versione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi? A quanto pare sembrerebbe essere confermata proprio la bionda conduttrice al timone e in questo caso le registrazioni dovrebbero iniziare in Sardegna tra la fine di agosto ed i primi di settembre.