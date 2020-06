Temptation Island 2020, novità settima edizione e single: “Volti conosciuti”

Da giovedì 2 luglio, al via la settima edizione di Temptation Island 2020 condotta nella prima serata di Canale 5 da Filippo Bisciglia. Cosa dobbiamo aspettarsi? Le nuova sei coppie – due vip e le restanti nip – almeno sulla carta sono particolarmente promettenti. Tra pochi giorni conosceremo quindi come decideranno di comportarsi nel corso del loro viaggio nei sentimenti. L’edizione a cui assisteremo è la prima post Coronavirus ed ovviamente fino alla fine ha dovuto fronteggiare numerose problematiche. Fabio Pastrello, uno degli autori del programma, ha raccontato come si è svolto il lavoro organizzativo prima dell’avvio delle registrazioni.

Temptation Island 2020, le prime anticipazioni sull’edizione

Fabio Pastrello, uno degli autori di Temptation Island 2020, tra le pagine del settimanale di Uomini e Donne Magazine ha voluto raccontare le difficoltà incontrate:

Abbiamo sicuramente avuto delle complicazioni ma ci abbiamo creduto fino alla fine e siamo riusciti a trovare il modo per prendere tutte le precauzioni previste dalla legge e anche molte di più. La possibilità di effettuare test sierologici ci ha aperto l’opportunità di fare controlli ripetuti sul cast e su tutti gli addetti ai lavori. Persino i trasferimenti delle coppie e dei single dalle loro residenze alla Sardegna sono avvenuti in modo protetto dal punto di vista dell’esposizione al rischio virus. Abbiamo trasformato l’Is Morus relais nella base di una sorta di quarantena prolungata per tutti i suoi ospiti.

La vera novità della settima edizione consiste però nel cast formato sia da coppie famose che non. Ma a cosa dobbiamo prepararci? Fabio Pastrello ha voluto regalarci qualche piccola anticipazione: