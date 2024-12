“Temo per la mia incolumità”, parla Bortuzzo: i nuovi dettagli shock sul comportamento di Lulù Selassiè

Il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, nato sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, è sfociato in accuse pesanti che ora sfidano l’opinione pubblica. In queste ore il Corriere della Sera ha pubblicato stralci della denuncia presentata dal nuotatore paralimpico contro l’ex compagna. La Selassié è accusata di stalking e minacce, accuse che hanno portato al suo rinvio a giudizio, con il processo fissato per marzo prossimo.

Denuncia di Manuel Bortuzzo contro Lulù Selassié: accuse shock

Nei verbali pubblicati, Bortuzzo racconta un’escalation di episodi che lo hanno portato a temere per la sua sicurezza:

“Purtroppo Lucrezia non ha mai accettato la fine del nostro rapporto. Quando esco con i miei amici mi perseguita, me la ritrovo ovunque. Non riesco più neanche ad andare in palestra ad allenarmi. Sì, temo per la mia incolumità”.

Le accuse non si fermano qui. Il nuotatore ha riferito episodi accaduti durante una trasferta a Madeira per gli Europei di nuoto, dove Lulù si sarebbe presentata fingendosi sua moglie.

Il racconto di Bortuzzo e il biglietto inquietante

Tra gli episodi più scioccanti, Manuel ha ricordato quanto accaduto il 21 aprile: “Durante la trasferta a Madeira, lei si è presentata nel mio albergo. Ho trovato un biglietto sotto la porta, in cui mi invitava nella sua stanza. (‘Amore mio, sono qui per te, ti aspetto in camera. I love you so much. La tua Lulù’). Io non l’ho cercata e allora lei è venuta in camera. Mi ha aggredito, tirandomi persino due schiaffi sul viso”.

A testimoniare l’episodio, anche Efrem Morelli, compagno di stanza di Bortuzzo, che ha confermato quanto accaduto:

“Nel pomeriggio qualcuno bussava alla porta, era la Selassié. Manuel le ha detto di non volerle parlare. I due hanno cominciato a discutere e ho sentito un rumore di schiaffi. Quando sono entrato, ho visto Manuel proteggersi il volto”.

Comportamenti ossessivi dopo la rottura

Manuel ha denunciato ulteriori comportamenti inquietanti di Lulù dopo la fine della loro relazione, avvenuta nell’aprile 2022: “Me la ritrovo sotto casa, nei parcheggi dei locali. Sono stato costretto a disdire una cena con una ragazza perché lei, da Instagram, ha scoperto dove sarei andato. Non riesco ad avere una vita sociale serena e ho paura a iniziare una nuova relazione sentimentale”.

Un episodio particolarmente grave si sarebbe verificato all’ospedale di Latina, dove Lulù avrebbe perso il controllo:

“Ha iniziato a inveire contro medici e infermieri poiché non le permettevano di entrare in sala operatoria. Ha persino tirato pugni contro la porta”.

Il processo e il futuro di Lulù Selassié

La vicenda ora passa al vaglio della giustizia, con il processo che inizierà a marzo. Intanto, queste accuse hanno gettato un’ombra sulla figura pubblica di Lulù Selassié, molto amata dai fan durante il Grande Fratello Vip.

Cosa succederà durante il processo? Emergeranno altri dettagli su questa relazione ormai naufragata?