L’ex concorrente di Temptation Island Valeria Liberati, ha attaccato Soleil Sorge parlando – addirittura – di televoto truccato al Grande Fratello Vip dopo essersi salvata durante l’eliminazione della puntata (che ha visto l’uscita di Jo Squillo).

Ma stiamo scherzando ragazzi? Mi viene da ridere, mi viene solo da ridere, credetemi. Soleil salva. È per forza truccato il televoto, Soleil non è la più amata, non è la più amata! Sì, è amata, ci sono persone che la amano, ma non da salvarsi ogni volta.



La maggior parte del pubblico la vuole fuori, ma gli autori non possono buttarla fuori perché crea situazioni e quindi il televoto è truccato. Niente, non ci liberiamo di questa strega malefica.