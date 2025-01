Televoto truccato al Grande Fratello? Helena Prestes eliminata: spuntano le percentuali, ma qualcosa non torna

Nel corso della diretta del 13 gennaio, Helena Prestes è stata eliminata dal Grande Fratello e nessuno se lo aspettava. Shaila Gatta, contro ogni pronostico, è rientrata in Casa per la gioia di Lorenzo Spolverato.

Televoto truccato al Grande Fratello? Helena eliminata: le percentuali

Ma qual è stata la percentuale di voti ricevuti per l’eliminazione di Helena? La Prestes è andata via con il 50,96% delle preferenze contro il 43,12% di Shaila. A seguire Ilaria Galassi con il 4,15%, Tommaso Franchi con l’1,19% e Luca Calvani con lo 0,55%.

Tuttavia, sui social è scoppiata una vera bufera che parla di televoto truccato.

Ed infatti, la domanda posta ai telespettatori era “chi vuoi salvare” e non “chi vuoi eliminare”, così come hanno mostrato numerosissimi telespettatori tramite gli screenshot postati sui social dove si richiede anche l’intervento del Codacons.

Ma poi a casa mia la somma di questi numeri fa 99,97% neanche a taroccare son capaci — daniela (@Lalyadisagio) January 14, 2025

La scheda della concorrente

Helena Prestes nasce a San Paolo, in Brasile, 34 anni fa, in un quartiere che lei stessa definisce “difficile”.

Grande amante dello sport, inizia presto a giocare a basket lasciando così la casa e la sua famiglia. Al contempo lavora come commessa ma, per aiutare economicamente la madre e le sorelle, a 16 anni inizia a lavorare come modella.

Comincia a viaggiare molto e, appassionandosi sempre di più alla moda, si trasferisce a Milano. Diventa nota al grande pubblico nel 2022 quando partecipa con Nikita Pelizon alla nona edizione di Pechino Express. Nel 2023 è una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi.

Dal punto di vista sentimentale, nel 2022 ha una breve relazione con Antonino Spinalbese. In seguito, si lega al modello Carlo Motta, ex di Dayane Mello, una storia terminata mesi fa.