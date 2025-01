Televoto truccato al Grande Fratello? Helena Prestes eliminata: ecco l’errore, spunta la verità

Il Grande Fratello si trova nuovamente al centro delle polemiche dopo l’eliminazione di Helena Prestes. Questa volta, l’attenzione è rivolta a un documento ufficiale caricato sul sito, che ha riportato due versioni differenti della stessa domanda: Chi vuoi salvare? e Chi vuoi eliminare? Secondo quanto riportato da Fanpage.it, fonti vicine al reality show confermano che l’errore è stato umano. Una svista che ha scatenato un’ondata di accuse di complotto, con alcune fandom che hanno addirittura coinvolto il Codacons.

Televoto truccato al Grande Fratello? Ecco la verità dopo l’eliminazione di Helena

L’episodio ha avuto origine dalla pubblicazione errata di un file di una precedente votazione. Invece di aggiornare la domanda a Chi vuoi eliminare?, è stato caricato erroneamente il file con la domanda Chi vuoi salvare?. Questo ha portato a una compilazione incompleta delle percentuali di voto, lasciando spazio a speculazioni e sospetti.

Nonostante l’errore, la domanda utilizzata nel televoto settimanale era corretta: Chi vuoi eliminare?. Questo dettaglio è stato confermato da tutti i canali ufficiali del programma, eliminando ogni dubbio sulla validità delle votazioni. La concorrente Helena Prestes è stata ufficialmente eliminata, un risultato che ha scatenato reazioni contrastanti tra i fan.

La reazione del pubblico e l’appello al Codacons

La decisione di eliminare Helena Prestes non è stata accolta con favore da tutti. Diversi telespettatori hanno manifestato il loro dissenso, arrivando a creare una petizione per mantenerla come ospite nel programma.

La petizione, che ha raccolto numerose firme, sottolinea il valore che la presenza di Helena apporta al reality: “Crediamo fermamente che la sua presenza nel programma sia di grande impatto e arricchimento per tutti. Molti telespettatori da tutto il mondo non hanno avuto possibilità di esprimere il loro voto e il loro appoggio”.

L’accaduto ha portato anche all’intervento del Codacons, che sta valutando la situazione per verificare eventuali irregolarità. Intanto, il Grande Fratello prosegue con le sue dinamiche, ma l’ombra di questo errore resta un tema caldo tra gli spettatori.

L’errore nel televoto del Grande Fratello ha sollevato un polverone di accuse e sospetti, ma le fonti confermano che si è trattato di una semplice svista umana. La validità del televoto è stata confermata, e l’eliminazione di Helena Prestes resta definitiva. Resta da vedere se il pubblico accetterà questa spiegazione o se continueranno le polemiche.