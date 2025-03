Televoto del Grande Fratello sotto accusa: manipolato da fanbase tossiche?

Il Grande Fratello, storico reality show di Canale 5, si trova al centro di polemiche riguardanti l’integrità del suo sistema di televoto. Quello che dovrebbe essere uno strumento democratico per coinvolgere il pubblico nella scelta dei concorrenti si è trasformato in un campo di battaglia dominato da fanbase organizzate, spesso provenienti dall’estero, che utilizzano metodi discutibili per influenzare i risultati.

Fanatismo e strategie discutibili nel televoto del Grande Fratello

Non si tratta più di semplici sostenitori, ma di gruppi organizzati che mirano a manipolare i risultati a favore dei loro preferiti. Nell’edizione in corso, molti di questi fan non sono nemmeno italiani e non seguono realmente il programma. Si organizzano utilizzando metodi ai limiti della legalità: VPN per aggirare le restrizioni geografiche, migliaia di email create ad hoc per gestire altrettanti account votanti, scambi di profili tra utenti per moltiplicare i voti e sessioni collettive da centinaia di migliaia di voti concluse in poche ore. Il regolamento del programma è chiaro riguardo ai voti provenienti dall’estero:

I voti espressi tramite piattaforma internet (web, app, smart TV) saranno considerati validi solo se pervenuti da indirizzi IP dichiarati in Italia.

Tuttavia, queste pratiche sembrano eludere tali restrizioni, mettendo in discussione la validità del televoto.

Il caso Zeudi Di Palma: fan brasiliani e televoto del Grande Fratello

Un esempio emblematico, come riporta il sito di Davide Maggio è rappresentato da Zeudi Di Palma. Nella puntata di lunedì scorso, Zeudi ha ottenuto il 49,20% delle preferenze, garantendosi il terzo posto in finale con un margine significativo sulle altre concorrenti al televoto. Questo risultato sorprendente è stato attribuito al sostegno massiccio di fan brasiliani, che hanno iniziato a votare senza sosta a partire da giovedì, giorno di apertura del televoto.

La connessione tra Zeudi e il Brasile è curiosa: dopo il suo ingresso nella casa a dicembre, sui social è esploso l’entusiasmo per una presunta relazione con Helena, concorrente brasiliana del reality. Questa “ship” immaginaria ha acceso il pubblico sudamericano, con fan che hanno iniziato a idolatrare la coppia “Zelena”, producendo video romantici e montaggi.

Quando Helena ha deciso di intraprendere una relazione con Javier piuttosto che continuare il rapporto con Zeudi, il fandom ha abbandonato Helena e ha iniziato a votare in massa per Zeudi, con l’obiettivo di punire la loro ex beniamina.

Prima di questo fenomeno social, Zeudi non godeva di un grande seguito e sarebbe probabilmente uscita dal programma. Nel televoto del 23 dicembre 2024, aveva ottenuto appena l’1,3% delle preferenze. Ora, improvvisamente, è diventata una delle principali favorite.

Anomalie nel televoto del Grande Fratello: il caso Chiara Cainelli

Un’altra dimostrazione delle distorsioni nel televoto riguarda Chiara Cainelli. Nella puntata del 6 marzo, Chiara ha ricevuto il 39,53% dei voti, superando nettamente Stefania Orlando (22,04%) e Mariavittoria Minghetti (22,03%). Tuttavia, appena quattro giorni dopo, il 10 marzo, la sua percentuale è crollata allo 0,95%.

Questo calo drastico è spiegabile dal fatto che, nella prima occasione, aveva ricevuto il sostegno del fandom di Zeudi (e di Shaila), mentre nella seconda no, poiché entrambe erano al televoto. La sua popolarità è stata quindi determinata da dinamiche di gruppo che nulla hanno a che vedere con il reale gradimento del pubblico. E lo stesso è possibile ipotizzare in merito al televoto che ha decretato l’uscita di Stefania Orlando.

Possibili soluzioni per un televoto del Grande Fratello più trasparente

L’indifferenza della produzione riguardo a queste manipolazioni è preoccupante, ma esistono soluzioni per garantire un televoto più equo:

Verifica degli account: richiedere la verifica dell’account tramite numero di cellulare o documento d’identità prima di poter votare, per evitare la creazione massiva di account falsi.

Televoti flash: adottare televoti a breve durata per le decisioni cruciali, riducendo il tempo a disposizione delle fanbase organizzate per mobilitarsi.

Nomination collettive: mettere tutti i concorrenti in nomination, impedendo strategie di gruppo e valutando la reale popolarità di ciascuno.

Doppio esito: implementare televoti con doppio esito, rendendo finalista il più votato ed eliminando il meno votato, per incentivare votazioni più genuine.

È fondamentale che la produzione intervenga per ristabilire l’integrità del televoto, altrimenti si rischia di perdere la fiducia del pubblico e compromettere l’essenza stessa del reality show.