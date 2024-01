Il Grande Fratello è intervenuto annullando il televoto in corso in occasione della prossima puntata di sabato 8 gennaio. Nel pomeriggio di oggi, le cose nella spiatissima Casa di Cinecittà sono totalmente cambiate in seguito all’uscita di Beatrice Luzzi. La concorrente, ad oggi la preferita dal pubblico, è stata costretta ad abbandonare il reality a seguito del grave lutto che ha colpito la sua famiglia.

Televoto Grande Fratello annullato: ecco l’annuncio ufficiale

Dopo l’annuncio da parte dello staff di Beatrice Luzzi in merito alla morte del padre dell’attrice, il Grande Fratello ha annunciato la sospensione del televoto che vedeva protagonista anche l’attrice:

Il televoto è stato annullato. Beatrice era prima in classifica con quasi il 60% dei voti e Rosanna a rischio eliminazione con il 5%.

Una decisione inevitabile, nel rispetto della gieffina ma anche e soprattutto del pubblico. E’ giusto precisare, infatti, che “gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”.