“Televoto annullato”: arriva il comunicato del Grande Fratello, provvedimenti in corso

Arriva il comunicato ufficiale del Grande Fratello: provvedimenti in atto

Come c’era da aspettarsi, il Grande Fratello ha deciso di intervenire in modo ufficiale, anticipando l’adozione di provvedimenti, dopo la situazione di grande tensione che si è registrata in questi giorni. Ecco cosa dice il comunicato ufficiale.

Grande Fratello, il comunicato ufficiale sulla prossima puntata

Questa sera non ci sarà la puntata consueta del lunedì all’insegna della diretta del Grande Fratello. Mediaset ha optato per uno slittamento, lasciando lo spazio al grande calcio.

Il reality condotto da Alfonso Signorini tornerà nella prima serata di Canale 5 il prossimo mercoledì 8 gennaio. Ed a quanto pare non mancheranno provvedimenti.

Nel dettaglio, come spiega un comunicato ufficiale pubblicato questo pomeriggio, il televoto in corso è stato annullato proprio per tale ragione. Ecco cosa si legge:

Il televoto attualmente in corso è annullato, in vista di un provvedimento disciplinare che verrà annunciato nel corso della prossima puntata, mercoledì 8 gennaio. Gli utenti che hanno votato tramite sms saranno regolarmente rimborsati.

Sarà attivato un televoto flash o potrebbe esserci addirittura una (o più) squalifiche?