Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno definitivamente concluso la loro giovane conoscenza. Secondo il concorrente, la venezuelana tutto pepe sarebbe più interessata al Grande Fratello Vip che ai rapporti umani (e la stessa tesi è supportata da Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese).

Nikita supporta la tesi di Antonino su Oriana: “Telenovela fake”

Secondo Nikita Pelizon, ad essere ferito sarebbe l’ego di Oriana e non il suo cuore. La tesi della modella non si distanzia molto da ciò che ha svelato Antonino Spinalbese alcuni giorni fa.

L’ex di Belen, infatti, ha confessato che la venezuelana lo avrebbe pregato in ginocchio di non lasciarla perché lei non avrebbe potuto accettare di essere mollata in diretta TV.

Di fatto, questo atteggiamento, qualora le confidenze di Antonino fossero vere, ci parlano di una reazione mossa dall’ego, così come sostiene anche Nikita (ovviamente per il web è diventata l’anticristo):

Fake, Fake, Fake questa telenovela. Sta bene… per Antonino di base è stata male per una settimana e poi basta, bene. Adesso sto rivedendo la stessa cosa. Piange, piange, piange… poi di base ride. Dice che è stata male ma a me sembra più un rifiuto dell’ego perché non accetta il rifiuto e non ha raggiunto il suo obiettivo. Adesso vedremo o l’avvicinamento con Davide o con Andrea.

Antonino aveva espresso lo stesso parere di Nikita:

Un giorno lei mi ha confidato di non essere mai stata rifiutata da un uomo e che le avrebbe dato fastidio prendere un palo in televisione.

Cosa ne pensate?