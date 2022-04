Il Telegatto torna in TV dopo 14 anni: ecco quando, lo “spoiler” fa impazzire la rete

Sono anni che si parla di un possibile ritorno in pista del mitico Telegatto, il premio televisivo più famoso d’Italia che ha lasciato un vuoto enorme tra gli estimatori del piccolo schermo.

Nel 2018, dopo dieci anni di pausa, si parlava di un ritorno nella prima serata, così come dichiarava Aldo Vitali: “Siamo felici e molto emozionati di tornare con i Telegatti dopo dieci anni”.

Il direttore di TV Sorrisi e Canzoni aveva aggiunto:

Ce lo chiedevano i lettori, ce lo chiedevano le star, e finalmente possiamo rivelare che l’amata manifestazione si svolgerà nell’autunno di quest’anno a Milano con grandi ospiti. In questo decennio molte cose sono cambiate nella nostra tv, nelle nostre abitudini e nel nostro pubblico, che oggi è ancora più esteso grazie al web e ai social. Naturalmente la venticinquesima edizione dei Telegatti terrà conto anche di questo. Nei prossimi mesi sveleremo nuovi dettagli del premio: invitiamo tutti gli appassionati a seguirci attraverso le prossime fasi.

Nonostante questa “promessa” qualcosa è andato storto.

Vitali aveva parlato del Telegatto anche nel 2020, intervistato da Lorella Boccia nel corso della trasmissione “Rivelo”:

Abbiamo il progetto di rifarli, non è una cosa semplice, i tempi sono cambiati… Sono passati 11 anni, è cambiata completamente la televisione. L’obiettivo è quello di rifarli, entro 1 anno o 2 di rifarli… sì ci stiamo lavorando.

Ed infatti, a distanza di due anni da questa ultima dichiarazione, i Telegatti stanno veramente per tornare così come svela la pagina Instagram di TV Sorrisi e Canzoni che ha postato la sagoma di un gatto, scrivendo: “No, non stavo scherzando”.

Ecco quando potrebbe tornare

Secondo il giornalista Francesco Canino (Panorama e Fatto Quotidiano) il mitico Telegatto potrebbe tornare a fine ottobre.