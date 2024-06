Chiara Ferragni e Fedez sono stati avvistati entrambi a Forte dei Marmi durante questo weekend. Tra gossip e indiscrezioni, si è parlato tutto il tempo degli ex Ferragnez.

Myrta Merlino, per esempio, durante Pomeriggio 5 ha parlato di una ipotetica telefonata di Chiara Ferragni dove si sarebbe lamentata della presenza del marito nello stesso posto:

In questo weekend i Ferragnez si sono ritrovati a Forte dei Marmi. Forse hanno cenato insieme, sono uscite tante voci. In realtà noi abbiamo avuto una soffiata che invece le cose non erano così tranquille a Forte dei Marmi. Tra l’altro vi stavo raccontando che una persona che aveva un negozio di Forte dei Marmi, ci ha raccontato che lei stava al telefono parlando con qualcuno e si stava lamentando del fatto che lui fosse andato lì apposta per rompere le scatole e per farsi notare, ma poi per rovinarle il suo week end da protagonista a Forte dei Marmi.