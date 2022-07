Tra gli appuntamenti tv in programma in casa Rai per ricordare l’indimenticabile Raffaella Carrà, morta un anno fa, ci sarà anche la puntata di oggi 5 luglio di Techetechete’. Quella odierna sarà una puntata non a caso speciale interamente dedicata alla grande regina del piccolo schermo, scomparsa all’età di 78 anni e dal titolo “Raffaella, amore mio”.

Techetechete’, l’omaggio a Raffaella Carrà nello speciale di oggi

Lo speciale di Techetechete’ in onda subito dopo l’edizione delle ore 20.00 del Tg1 è stato realizzato dall’autore ed amico di Raffaella Carrà, Salvo Guercio il quale cercherà di raccontare attraverso documenti inediti e di repertorio la carriera splendente di uno dei simboli della contemporaneità, tra emozione e spettacolo.

Oltre all’ambito prettamente lavorativo ci saranno anche delle parentesi legate alla vita di Raffaella Carrà che ci permetteranno di scoprire anche il suo aspetto privato di donna. Il tutto in un alternarsi performance e momenti in cui Raffaella si raccontava in prima persona, mostrandosi come una donna semplice ed al tempo stesso dotata di grande ironia.

Rivedremo poi una Raffaella alle prese con le sue esibizioni in tutte le lingue, emozionarsi, giocare con il suo personaggio ma senza mai prendersi troppo sul serio nonostante il suo consolidato successo mondiale. Ed ancora, cambiare abiti e look osando sempre con coraggio e anticipando le mode, alternando al bianco e nero i caleidoscopici colori.