Il teatrino del Grande Fratello Vip: ecco perché il pubblico non deve essere preso in giro

Quest’anno il Grande Fratello Vip è evidentemente a corto di dinamiche. Gli autori, forse impegnati con numerosi progetti trasversali, non stanno rispettando l’intelligenza del pubblico proponendo un teatrino dietro l’altro.

Il teatrino del GF Vip è uno “schiaffo” all’intelligenza del pubblico

Sono finiti i tempi floridi dell’Ares-Gate (in assoluto la migliore dinamica dello scorso anno), i mitici colpetti al cuore ed i comodini in cerca di appiglio.

Se lo scorso anno sono uscite dalla Casa del Grande Fratello Vip coppie come Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, oggi abbiamo Miriana e Nicola e Sophie e Gianmaria.

Lo so, fa già ridere così.

I comodini lo scorso anno erano Enock e Andrea Zelletta, oggi sono Nicola Pisu e Carmen Russo.

Tommaso Zorzi era il vero mattatore della passata edizione, andava a braccio e, quando scriveva di suo pugno il Late Show, senza – a mio parere – inutili consigli autorali esterni, portava in scena uno spettacolo dentro lo spettacolo.

Il presunto (qualcuno crede davvero che stiano insieme?) fidanzato della Cipriani entra in Casa e, guarda caso, esplode la passione tra Sophie e Gianmaria.

Il pubblico non è stupido ed occorre portargli rispetto.

La vittoria di Manuel Bortuzzo è praticamente scontata, non me la sento di dare torto a questo movimento di pensiero.

Se la sua storia personale è dolorosa e merita rispetto, come concorrente non è il massimo ma, il solo fatto che sia lontano da tutti questi teatrini, lo rende già un vincente a mani basse.

Soleil Sorge è la concorrente perfetta ma non può trascinarsi sul “groppone” il peso di un’intera edizione fallimentare.

Il più brutto Grande Fratello Vip di sempre

Non me ne voglia nessuno ma io credo sia arrivato il momento di cambiare conduzione e – soprattutto – autori (ci sono numerosi nomi capaci, possibile che ci siano sempre in ballo i soliti noti? Il famoso “largo ai giovani” che tanto si millanta dove è finito?).

Senza possibilità di smentita, questo è – attualmente – il più brutto GF Vip di sempre. E la colpa, francamente, non è nemmeno del cast ma di chi li ha scelti.