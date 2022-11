Taylor Mega pronta ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip come “Guest” per qualche giorno. Dopo la breve “apparizione” complimentarsi con la sua amica speciale Giaele De Donà, l’influencer potrebbe ritornare.

E’ il settimanale Chi Magazine che apre le porte al possibile ingresso di Taylor Mega nella Casa più spiata d’Italia. Dopo la breve visita a Giaele (voleva anche salutare Alberto ma si trova in quarantena perché positivo al Covid), la biondissima influencer è stata reclamata a gran voce.

E così, a quanto pare Taylor potrebbe entrare al Grande Fratello Vip per qualche giorno (ma non sarà una concorrente).

Taylor e Giaele hanno confermato di avere una fortissima chimica esplosa durante una vacanza a Capri. “Cosa devo dire, passava nuda in camera e qualcosa è capitato”, ha ammesso Taylor. “Ci siamo divertite”, ha confessato Giaele.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, quindi, ha tirato fuori le fotografie di luglio 2022 quando la gieffina si trovava a bordo di una barca proprio con la Mega.

No ragazzu, la sorpresa per Giaele stasera non saranno le suore ma TAYLOR MEGA omg#GFvippic.twitter.com/pcEunFtBkn

