Ospite di Radio Cusano, Patrizia Rossetti ha parlato degli attuali concorrenti del Grande Fratello Vip. Dopo aver svelato alcuni dettagli sul suo rapporto con Wilma, la regina delle televendite ha detto la sua pure sulla storia tra Donnamaria e Antonella Fiordelisi (e non solo).

Io non disprezzo il fatto che questi gruppi possano dare un consiglio… Tavassi non può continuare a dire a Donnamaria che dovrebbe lasciare Antonella , se vedi che torna sempre da lei ci sarà un motivo… dovresti semplificargli la vita.

Edoardo parte in quarta e dice delle cose bruttissime e io glielo dissi che a una ragazza non si può mancare di rispetto in questo modo, è sbagliato. Si fanno condizionare dagli altri. La prova vera sarà quando saranno fuori dal GF Vip.

Patrizia ha parlato pure di Oriana e Daniele, evidenziando alcuni comportamenti particolari di lui:

È un ragazzo particolare… È un bravo ragazzo, ma è il più incoerente del mondo, perché un giorno viene da me e mi abbraccia, il giorno dopo mi fa una scena madre come quella che mi aveva fatto e ci sono rimasta davvero male.

Secondo me Oriana gli piace, ma non penso che la persona della sua vita l’abbia trovata. Daniele è molto particolare, strano, quando mi parlava della sua intimità mi diceva che non voleva far soffrire le donne, e io gli dicevo che era una cosa normale in amore, c’è sempre la persona che soffre di più.

E’ uno che ti vuole bene, ma che poi ti odia con la stessa intensità. Ha un atteggiamento che depista un po’… non sai come comportarti con lui, basta una scatoletta di tonno per farlo sbroccare.