“Vi spiego perché non piacevo a Tavassi”, parla Mercedesz Henger

Mercedesz Henger, intervistata per Radio Cusano Campus, ha nuovamente parlato di Edoardo Tavassi, attuale concorrente del Grande Fratello Vip che ha partecipato con lei all’ultima Isola dei Famosi.

Non vorrei mai parlare male di lui. Spero che si stia godendo la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Lui ha portato una ventata d’aria fresca. Se farò mai il GF Vip? Mai dire mai, vedremo il prossimo anno. Oltre a Tavassi non conosco bene nessuno dei concorrenti, ne conosco molti solo di vista.

Con Tavassi ci siamo trovati. Quando ha detto che non gli sono mai piaciuta, penso intendeva qualcosa di più intenso, sentimentale. Terminato il reality, infatti, la nostra frequentazione non è andata. E’ stata una bella esperienza, lui è una brava persona.

Mercedesz aveva anche recentemente parlato di Tavassi intervistata da Giada Di Miceli durante “Non succederà più” in onda su Radio Radio:

Con Edoardo ci siamo visti fuori ma abbiamo deciso che non eravamo compatibili come avevamo pensato quando eravamo sull’Isola. – ha svelato su Radio Radio così come riportano le colleghe di IsaeChia – Ognuno di noi sembra aver trovato l’amore. Secondo me volevamo cose diverse. Saranno state tante cose.

La lontananza? Forse anche quella. In realtà quando due persone vogliono stare insieme questi non sono problemi reali, si risolvono. Si vede che non eravamo compatibili.

Mi sembra che ci sia più compatibilità con Micol, ne sono molto felice. Ne sono veramente felice.