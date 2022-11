Tavassi e Micol, il rapporto con l’ex Diana Del Bufalo: parla Guendalina

Guendalina Tavassi, ospite di Giada Di Miceli durante “Non succederà più” su Radio Radio, ha commentato la storia tra Antonella e Donnamaria ed ha parlato pure di Oriana e Antonino e di Edoardo e Micol, citando anche l’ex fidanzata del fratello, Diana Del Bufalo.

Quando Antonino ha detto che stava per i cavoli suoi a pensare alla figlia, Oriana è arrivata e ha chiesto: “Ma che hai? Ancora stai pensando? Ancora pensi a tua figlia?”, veramente brutto. Anche la persona priva di sentimenti riuscirebbe a capire che è un momento in cui ti devi stare zitta. – riportano IsaeChia – Veramente brutto quello che ha detto. Quindi lui voleva farle capire che lei è priva di sensibilità, egocentrica e egoista.

La sorella di Edoardo si è ricreduta su Giaele ed ha puntato il dito contro Patrizia e Sarah:

Giaele pensavo che fosse una persona superficiale invece con il tempo ha iniziato a piacermi molto. Il flirt con Antonino però io non lo condivido. Lui ha fatto perdere la testa un po’ a tutte lì dentro. Antonino è sensibile, non mi piace chissà come ma avrei sicuramente legato con persone come lui, Luca, Micol o Edoardo Donnamaria. Con gli altri cosa hai a che spartire a parte i balletti?

La persona più costruita? Patrizia Rossetti ma anche Sarah Altobello. A lei hanno messo la bocca di un’altra e gliel’hanno messa là. Proprio costruita. Sarah Altobello cosa ha fatto? Non lo sa nessuno. Qualcuno me lo dice? Ah l’Isola dei Famosi.

Era la sosia della Trump dopo l’incidente. La signora Rossetti ricordiamo le pentole e le padelle acciaio Inox. Se dicono che mio fratello non ha fatto niente… c’è chi come mio fratello ha iniziato da lì e chi come lei ha finito la sua carriera lì. Le ho detto strega, sì. Perché non è vero?